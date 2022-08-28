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德州繳稅少？僅適用有錢人 中低收入者稅率比加州還高

編譯組／綜合報導
德州向來以「低稅率」自豪，但實際上恐怕不適用於所有人。圖為示意圖。（Getty Images）
德州向來以「低稅率」自豪，但實際上恐怕不適用於所有人。圖為示意圖。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，儘管德州政客和企業執行長們經常吹捧德州相較加州而言的「低稅」優惠，然近期重新浮出水面的數據顯示，所謂的「低稅」，恐怕只適用於「你是這裡的富人」而言。

近期在Reddit的主要經濟論壇上分享的一篇熱門貼文，顯示德州人實際上比加州人納的稅更多，除非「你是所有人收入最高的前1%」。

該報導引用聖安東尼奧快報（San Antonio Express News）指出，這分貼文中顯示的數據圖，來自稅收和經濟政策研究所（Institute of Taxation and Economic Policy，ITEP）2018年數據。該研究所收集有關IRS所得稅、銷售稅、地價稅等統計數據，及勞工統計局消費者支出調查相關資料等。

該圖於5月發布至Instagram一帳戶，內文寫道「加州擁有全美最公平的稅收結構，德州排名第二。德州對需要幫助的人來說並非低稅，他們只關心替富人減稅，而非窮人。」

根據ITEP，收入在最末20%德州人（年收入低於2萬900元）需繳納約13%州稅與地方稅。收入在最末20％加州人（年收入低於2萬3200元）支付10.5%。

德州20%收入中等者（年收入3萬5800元至5萬6000元）繳納9.7%州和地方税，中等收入的加州人（年收入3萬9100元至6萬2300元）稅率為8.9%。最明顯的是，收入位於全州前1%德州人（年收入61萬7900元或更多）支付的稅收僅為收入的3.1%，而加州最高收入（71萬4400元）支付12.4%稅率。

由於低收入納稅人承擔了不成比例的稅收負擔，ITEP將德州列為第二大累退稅（regressive tax）州，僅次於華盛頓州。相比之下，加州被列為最為累進稅（progressive tax）州。

奧斯汀德州大學法學院稅務教授佩羅尼（Robert Peroni）說，「加州等州實際上在降低不平等方面做得更多。」

許多人在社交媒體表達對此調查結果的震驚。一名用戶寫道「這些數據完全削弱保守派關於德州所謂的優勢，所以你會支付更多稅收，更糟糕的公共服務和更少的自由。」

加州長堤市長加西亞（Robert Garcia）推文說「嘿，德州人來加州吧，我們低稅，天氣很好。」

德州 加州 低收入

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