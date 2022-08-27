豪雨釀災 無助中德州旱情

最近幾天的大雨給德州一些地區帶來水災。（示意圖，Unsplash.com）

最近幾天的大雨給德州 一些地區帶來水災，但對水源地的蓄水量是否有所幫助？下科羅拉多河水利局(Lower Colorado River Authority)新公布的資訊指出，中德州的旱情並沒有紓解。

最近下的大雨深受沒有淹水之苦的州民歡喜，至少給氣候有一點變化，而不是每天艷陽高照的大暑天。不過下科羅拉多河水利局23日(周二)公布的數字卻指出，奧斯汀一帶的四個大湖，水位比七天之前的尺度還要低，這個消息讓許多中德州州民納悶，那麼大量的雨水都跑到哪裡去了？

水利局官員指出，雖然這些水庫湖上游的溪流水位暴漲，但是在流到水庫之前大多被乾燥的土壤吸收，實際流到湖裡的水其實很有限，因此居民還要繼續節約用水，如果近期內沒有颶風(hurricanes)帶來大量降雨，德州正常的雨季離現在還很遠。

這四個湖是：查維斯湖(Lake Travis)、布坎南湖(Lake Buchanan)、詹森夫人湖(Lake Lady Bird Johnson)和因克斯湖(Inks Lake)，其中查維斯湖和布坎南湖是「高地湖系統」(Highland Lakes system)的兩個水庫，對中德州自來水系統有舉足輕重的地位，水利局預測這兩個湖的水位，在未來還會繼續下降，除了居民用水的消耗之外，高氣溫造成的大量蒸發，也是水位下降的因素。

德州農工大學(Texas A&M University)教授尼爾森加蒙(John Nielsen-Gammon)，也是州政府的氣候學家(climatologist)。他指出目前的乾旱並不是隨機出現，而是因為熱帶太平洋在墨西哥 和中南美洲的水溫低於平均值，較冷的海水造成美國南部從加州 到德州降雨減少，這個現象叫「聖妞」(La Niña)，接連兩年的聖妞造成德州從2011年以來的最大旱災。