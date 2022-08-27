休士頓獨立學區 開高薪徵教師

休士頓獨立學區（Houston ISD）仍持續尋找更多教師，填補教師短缺。（取材自學區臉書）

ABC 13電視台報導，新學年開始，休士頓獨立學區 （Houston ISD）仍持續尋找更多教師，填補教師短缺，甚至祭出全美最高教師起薪，6萬1500元等條件吸引更多人才。

自春季以來，該學區一直努力填補職缺，且想盡方法留住教師。

學區首席人力官司金納（Jeremy Grant-Skinner）說，他們在各社群媒體 、電台上，希望招攬人才，這是整個德州 面臨的問題。

他坦言，目前正處於一個幾十年以來，最難替學校工作的時刻。「雖然學區近期雇用800人，但仍有800個職缺」。

22歲的邁爾斯（Hannah Myers）從未想過從事教職，「我的教師編號是D-305，我將教授化學和IPC課程。」

德州教育廳尚未承認教師短缺，但承認整個德州教師職缺一直難以填補。

今年3月，學區總監豪斯II（Millard House II）直言，「人才正朝著反方向快速移動」。

工資成了該學區招聘重要「吸睛」之處。目前該學區提供了全美最高的教師起薪外，斯金納說，今年還替新教師簽署激勵措施，額外2000元簽約獎金等。該學區還提供替代認證計畫，任何擁有學位且想成為教師者，都可免費參與。