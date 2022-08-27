我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

休士頓獨立學區 開高薪徵教師

編譯組／綜合報導
休士頓獨立學區（Houston ISD）仍持續尋找更多教師，填補教師短缺。（取材自學區臉書）
休士頓獨立學區（Houston ISD）仍持續尋找更多教師，填補教師短缺。（取材自學區臉書）

ABC 13電視台報導，新學年開始，休士頓獨立學區（Houston ISD）仍持續尋找更多教師，填補教師短缺，甚至祭出全美最高教師起薪，6萬1500元等條件吸引更多人才。

自春季以來，該學區一直努力填補職缺，且想盡方法留住教師。

學區首席人力官司金納（Jeremy Grant-Skinner）說，他們在各社群媒體、電台上，希望招攬人才，這是整個德州面臨的問題。

他坦言，目前正處於一個幾十年以來，最難替學校工作的時刻。「雖然學區近期雇用800人，但仍有800個職缺」。

22歲的邁爾斯（Hannah Myers）從未想過從事教職，「我的教師編號是D-305，我將教授化學和IPC課程。」

德州教育廳尚未承認教師短缺，但承認整個德州教師職缺一直難以填補。

今年3月，學區總監豪斯II（Millard House II）直言，「人才正朝著反方向快速移動」。

工資成了該學區招聘重要「吸睛」之處。目前該學區提供了全美最高的教師起薪外，斯金納說，今年還替新教師簽署激勵措施，額外2000元簽約獎金等。該學區還提供替代認證計畫，任何擁有學位且想成為教師者，都可免費參與。

學區 德州 社群媒體

上一則

中華老人協會 歡送陳奕芳主任

下一則

休城郵遞員災難多 狗咬事件全美第2

延伸閱讀

南加巴沙迪那學區被判向受性侵女孩賠償2600萬

南加巴沙迪那學區被判向受性侵女孩賠償2600萬
時隔21年 密蘇里州恢復體罰 可用木條「打學生屁股」家長反應兩極

時隔21年 密蘇里州恢復體罰 可用木條「打學生屁股」家長反應兩極
「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板

「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板
刊支持LGBTQ文章 內州學生報被關惹議

刊支持LGBTQ文章 內州學生報被關惹議
准用「木條打屁股」糾正學生行為 密蘇里學區恢復體罰

准用「木條打屁股」糾正學生行為 密蘇里學區恢復體罰
民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校

民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校

熱門新聞

休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

2022-08-25 02:15
佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）一條高速公路20日發生逆行撞車事故，導致五人死亡。（NBCMiami影片截圖）

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

2022-08-21 03:43

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」