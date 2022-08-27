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墨裔女種族歧視 斥印度裔婦遭逮

【達拉斯訊】

在華人樂於定居的布蘭諾市(Plano)，一名自稱是墨西哥裔美國人的女子在餐館停車場，向一群印度裔婦女高喊「滾回印度」(go back to India)並揮拳打人，種族事件的視頻在網路上瘋傳後，市警局25日(周四)將那名盛氣凌人的女子逮捕，她的保釋金被訂為1萬元。

　布蘭諾市警局25日下午3時後在官方推特網頁上宣布，已將動手打人的艾斯莫勞達厄普頓(Esmeralda Upton)逮捕，網頁上還附著她的拘押大頭照(mug shot)，她的表情相當呆滯，跟前一天罵人的時候大相逕庭。警方並指出，24日(周三)晚間8時15分左右，警局接到打人事件的舉報電話，警員到達「60棵葡萄藤餐廳」(Sixty Vines restaurant)時，肇事者已不見人影，但受侵犯的人拍有許多段視頻，警員據以製作出犯罪事件報告。

　其中一段約5分半鐘的視頻24日深夜起出現在臉書上，25日更在網路上引發相當大的迴響，厄普頓霸氣的自稱她是墨西哥裔美國人(Mexican American)，而稱那四名印度裔婦女不是美國人，還說「到處都是你們王八蛋印度人」(You Indians are f***ing everywhere)，當她看到其中不只一人在用手機錄像時，她用拳頭打在其中一人的臉上，並伸手去搶其他人的手機未果。

　這時她已火氣鼎盛，一面把手伸進手袋中彷彿是要掏槍，一面說要把那四名印度裔婦女射殺。警方對厄普頓提控「造成身體的傷害」(Assault Bodily Injury)和發布恐怖威脅(Making Terroristic Threats)兩項罪名，那分別是A級與B級的輕罪(misdemeanors)，法官把保釋金訂為1萬元，厄普頓和那四位印度裔婦女都是布蘭諾市的居民。

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