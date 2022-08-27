黃金微整醫美成Fotona USA正品激光醫美診所
著名的婦科激光及美容醫生、美國激光手術協會認證的專家委員、美國高等激光學院院長 Dr. Gaviria和美國著名心臟科醫生豐建偉8月23日親臨黃金微整醫美，祝賀黃金微整醫美成為Fotona USA 正品激光醫美診所。Dr. Gaviria與李玉靜醫生切磋女性私密產後修復、抗衰、更年期綜和症以及張力性尿失禁的激光治療的各種方法。
黃金微整醫美引進的Fotona激光，是利用鉺激光，無痛無麻無修復期，不開刀不打針不吃藥，午餐時間小操作，即作即走，改善女性難以啟齒的困擾。兩位醫生還在Fotona激光皮膚美容、各種皮膚贅生物以及疣、瘊、灰指甲、紅色血管、小靜脈曲張治療也互換意見。
李玉靜醫生對患者在睡覺時打鼾，採用Fotona激光治療後，取得了明顯的成效。
Fotona激光在脫毛、促進毛髮生長、進一步開拓毛髮生長開啟了新的篇章。 PLLT是Fotona 激光對鎮痛領域的有一適應症， 主要適應於肌肉組織痛、骨關節痛、關節炎等疼痛。
黃金微整醫美依靠專業的醫生，頂級的技術以及最先進的儀器，為健康美麗保駕護航。李玉靜醫生是美國麻醉及鎮痛協會註冊醫生、美國激光醫療及手術協會會員。 30多年從醫經驗，成為休士頓亞洲人醫美最受歡迎的醫生。黃金微整醫美地址： 6609 W Sam Houston Pkwy S, Suite 101 Houston, TX 77072。tel: 713-595-5801，web: glolaserandmedspa.com。
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