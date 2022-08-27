黃金微整醫美成Fotona USA正品激光醫美診所

黃金微整醫美員工在診所前合影。（記者封昌明／攝影）

著名的婦科激光及美容醫生、美國激光手術 協會認證的專家委員、美國高等激光學院院長 Dr. Gaviria和美國著名心臟科醫生豐建偉8月23日親臨黃金微整醫美，祝賀黃金微整醫美成為Fotona USA 正品激光醫美診所。Dr. Gaviria與李玉靜醫生切磋女性私密產後修復、抗衰、更年期綜和症以及張力性尿失禁的激光治療的各種方法。

黃金微整醫美引進的Fotona激光，是利用鉺激光，無痛無麻無修復期，不開刀不打針不吃藥，午餐時間小操作，即作即走，改善女性難以啟齒的困擾。兩位醫生還在Fotona激光皮膚美容、各種皮膚贅生物以及疣、瘊、灰指甲、紅色血管、小靜脈曲張治療也互換意見。

Dr. Gaviria（左）與李玉靜醫生（右）切磋女性私密產後修復、抗衰、更年期綜和症以及張力性尿失禁的激光治療的各種方法，圖為該院引進先進最先進的儀器。（記者封昌明／攝影）

李玉靜醫生對患者在睡覺時打鼾，採用Fotona激光治療後，取得了明顯的成效。

Fotona激光在脫毛、促進毛髮生長、進一步開拓毛髮生長開啟了新的篇章。 PLLT是Fotona 激光對鎮痛領域的有一適應症， 主要適應於肌肉 組織痛、骨關節 痛、關節炎等疼痛。