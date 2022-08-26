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華僑文教中心迎新送舊 休士頓僑界齊祝賀

【休士頓訊】
僑教中心主任陳奕芳榮調回台，大休士頓地區僑領及社團舉辦歡送會，場面溫馨感心。 （記者封昌明／攝影）
僑教中心主任陳奕芳榮調回台，大休士頓地區僑領及社團舉辦歡送會，場面溫馨感心。 （記者封昌明／攝影）

休士頓地區僑務榮譽職人員及僑界社團於8月20日聯合舉辦迎送晚會，有50多個僑界團體代表140多人共聚一堂， 歡送華僑文教服務中心主任陳奕芳榮調返臺，並歡迎新主任王盈蓉到任，僑團致贈「僑社之友」大獎牌給陳奕芳主任，感謝她過去三年八個月為休士頓僑務的貢獻。場面溫馨熱鬧。當天晚會是新冠疫情以來，少數大型的僑社活動，許多僑社朋友近兩年不見，有機會見面寒暄，氣氛特別熱絡感人。

此次晚會由大休士頓地區五位僑務委員張世勳、陳美芬、吳光宜、劉秀美、陳建賓與僑務諮詢委員黎淑瑛特別發起。主辦社團有休士頓中華公所、休士頓台灣商會、世界華人工商婦女企管協會美南分會、美南台灣旅館公會、美南大專院校聯合校友會、休士頓台灣松年學院、休士頓國際領袖基金會、休士頓中華老人服務協會。大會主持人由陸忠、戴珮青擔綱。

劉秀美、陳美芬、陳建賓、 黎淑瑛、李迎霞、黃以法代表休士頓僑界發表了感言，劉秀美表示，陳主任在任內勤懇的工作態度，應用數位化的網路科技，對於僑民僑團聯繫、 僑商聯繫及輔導等僑務工作，給許多人留下非常良好的印象，與各社團的僑胞建立了很深厚的友誼。於疫情時期積極修護僑教中心，完成室內「臺灣文化藝廊」，讓僑民有更好、更安全的活動場所，特別是為提供美南僑青創新、聯誼及活動的園地，在休士頓華僑文教服務中心設置「青創基地」，英文名稱是「Houston Youth Future Incubator」，中文名稱為「白領居」。

來賓們紛紛發言歡迎新主任王盈蓉來到美南的風水寶地、全美第四大城、世界能源之都的休士頓，這裡地靈人傑，僑胞們慈眉善目、 和藹可親，我們會 繼續支援中華民國台灣，會支持僑務工作。

僑務委員代頒發聯邦衆議員 Al Green， 德州州長Greg Abbott，哈里斯郡第四區郡長Jack Cagle的賀狀給陳奕芳主任。來賓們合唱兩首中英文歌送給陳奕芳主任和王盈蓉主任，僑務諮詢委員楊明耕任總指揮，英文歌是「Auld Lang Syne」 ，中文歌是「朋友我永遠祝福你」。

陳奕芳對於僑界社團的歡送表示感動及感謝，與來賓一一惜別。王盈蓉說，她已深深感受到大休士頓地區僑界的溫暖與熱情，未來大家有任何需要服務之處，一定要向她表達，期待未來一起合作，不分地域、不分黨派，只要是支持中華民國、熱愛台灣、僑教中心會為大家提供最好的服務。

休士頓 中華民國 疫情

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