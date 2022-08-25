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中西部台灣人生物科技年會9/10舉辦 交流傳承經驗

休士頓訊
MTBA於西北大學芝加哥校區舉辦第四屆混合式年會。（主辦單位提供）
MTBA於西北大學芝加哥校區舉辦第四屆混合式年會。（主辦單位提供）

美國中西部地區名校林立，同時也具有優秀的生醫產業。長年以來吸引台灣生醫領域人才前往求學或任職。然而因各城市間距離較遠，人才交流相較東西海岸困難。為幫助生醫領域人才交流，中西部台灣人生物科技協會（Midwest Taiwanese Biotechnology Association, MTBA）自2018年開始，每年舉辦中西部台灣人生物科技年會。今年的第五屆年會將於9月10日至11日在西北大學芝加哥校區舉辦，盼能增進學界業界交流、經驗傳承、提供台灣學子互動及探索生涯規畫的可能性。

為求替中西部年輕生物科技人才提供學習與交流契機，本次會議特別邀請陳淑霞博士擔任學術專題講者，以及胡恆正博士擔任業界專題講者。此外，年會安排了三個主題座談會、圓桌討論以及資訊式面談，其中三個座談會包含：（一）台灣生技產業職涯、（二）歐美兩地學術職涯分享，和（三）生技職涯中的性別平等交流，針對各個主題透過講者們與會眾之間的討論，分享彼此的經驗。另外，配合午餐時間安排之圓桌討論、海報分享時間及今年新增的資訊式面談，促進講者與會眾的深度互動與經驗交流，在往後職涯發展上達到互相提攜之效果。

本次研討會由MTBA主辦，並獲得包含駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組、駐芝加哥臺北經濟文化辦事處、新竹科學園區經費補助以及其他單位贊助。更多資訊請參考我們的官方網站：https://www.midwest-tba.org/，或是臉書粉絲團：https://www.facebook.com/MidwestTBA/。活動報名網址為：https://tinyurl.com/224wv824。

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