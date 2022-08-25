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德州學區禁止濫用性別代名詞 限制使用生理異性廁所

編譯組／綜合報導
德州學區禁止跨性別學生使用異性洗手間。（Getty Images）
德州學區禁止跨性別學生使用異性洗手間。（Getty Images）

德州北部的葡萄藤－科利維爾獨立學區（ Grapevine-Colleyville ISD）本周通過新規，就算男學生認為他的性別（gender）是女生，教師也不可以用「她」來代稱男學生。同時通過的還有跨性別學生不得使用生理異性的廁所，跨性別學生也不能參加另一生理性別的運動賽事，而且學校圖書館只能存放符合成人社會普遍標準的書籍。

雖然學區多數理事都同意此說，但是反對的三人強調，此舉是將政治帶進校園，而且對學生與教師帶來不必要的干擾，更別提對LGBTQ+學生與教師的惡意，破壞了原本應該營造多元環境的學校生活。

學區理事會通過的新規強調，就算學生自己認定的性別不同於性向，教師還是必須依照出生證明上登記的性別，以符合生理性別的代名詞稱呼男生為「他」、女生為「她」。唯一的例外是，當學生、家長或監護人明確要求教師以特定代名詞稱呼時，「教師可以自行決定是否照辦」。否則，學區既不提倡、也不要求，更不會鼓勵上述行為，因為這樣的稱呼並不符合學生的生理性別。

另外，新規也明確限制教導或提倡「性別流動」（gender fluidity）的概念，因為此一學說或理論鼓勵了生理性別是可以隨意更動的，以符合個人認定的性別，但事實上生理性別並未改變。另外，教師也不得與六年級以下的學生討論性別取向或性向認同等議題。

七名支持新規的理事以Casey Ford為首，強調新規符合德州法規。她說，這些規定採納各方意見，包括理事會的政策委員會、學區律師、理事會律師、督學與校長的委員會，以及更為重要的社區成員，「此外，最關鍵的還是德州議會，他們意見最具影響力」。

學區 德州 跨性別

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