我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

生計宮廷美味月餅 限時優惠全面9折

本報訊
「生計食品」推出多款美味月餅。（生計食品提供）
「生計食品」推出多款美味月餅。（生計食品提供）

中秋節將近，在食品業享有盛名的「生計食品」以獨門技術，特殊口味，推出蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅、和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中。另外，官網每周都有不同的特惠活動，精裝禮盒的台式糕點， 引用獨家配方製作棗泥、蓮蓉雙簧、 松子蓮蓉、 豆沙、鳳梨和水果月餅等具有多重風味。特別從8月29日起推出網購月餅全場九折（10%OFF），憑藉優惠碼任何月餅享受九折折扣。

西元1950年（民國39年），高家創始人為了生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。當年，生記的創始人高奶奶重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，名廚傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

高奶奶說：「外國月亮比較大， 沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。從前的中秋賞月很愜意， 茶餘飯後，拉把板凳， 拎把搖扇， 往路口一坐。家人鄰居泡壺茶配著月餅，東家長西家短，說說笑笑，, 其實月亮圓不圓也不過是話頭。所以生計來美發展後，藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，服務全美華人，以表達他們真誠的心意與思念。

中秋節即將來臨，生計最暢銷的蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

今年，生計特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」，八顆珍珠奶茶月餅呈現在限量版日月兔橘色精裝禮盒中。禮盒的設計時尚大方，裡面是生計引以為傲的台式糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶香茶香與柔軟香酥的餅皮的味道四溢在口中，可謂是傳統手藝和潮流風尚的完美結合。

同時，從8月29日起推出網購月餅全場九折，憑藉優惠碼任何月餅享受九折折扣。官網每週都有不同的特惠活動，精裝禮盒的台式糕點， 引用一路傳承至今的獨家配方， 維持一貫的皇家標準。 棗泥、 蓮蓉雙簧、松子蓮蓉、 豆沙，鳳梨和水果月餅等，詳情請上生計官網查詢。歡迎在官網訂閱郵件，接收每次優惠特惠信息。網購優惠碼: bigmoon22。

生計的台式糕點與傳統月餅， 都是中秋佳節送禮的不二之選。生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。各大華人超市均有售賣。 詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。

歡迎關注生計。ww.facebook.com/shengkeebakery 生計官方網站: www.shengkee.com，客服電話: 1(415)468-3800, 總公司地址: 201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005.

華人超市 皇家 時尚

上一則

房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消

下一則

德州學區禁止濫用性別代名詞 限制使用生理異性廁所

延伸閱讀

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
近4000磅中國月餅等貨品未申報 遭紐約海關沒收銷毀

近4000磅中國月餅等貨品未申報 遭紐約海關沒收銷毀
柑縣台灣同鄉會 「紐波特比奇自然公園」健行交流

柑縣台灣同鄉會 「紐波特比奇自然公園」健行交流
嗨中秋園遊嘉年華 9/10,11在天普公園 熱鬧登場

嗨中秋園遊嘉年華 9/10,11在天普公園 熱鬧登場
紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意
阿波羅月餅新鮮出爐 歡迎預訂團體訂貨另有優待

阿波羅月餅新鮮出爐 歡迎預訂團體訂貨另有優待

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）一條高速公路20日發生逆行撞車事故，導致五人死亡。（NBCMiami影片截圖）

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

2022-08-21 03:43

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期