生計宮廷美味月餅 限時優惠全面9折

「生計食品」推出多款美味月餅。（生計食品提供）

中秋節將近，在食品業享有盛名的「生計食品」以獨門技術，特殊口味，推出蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅、和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中。另外，官網每周都有不同的特惠活動，精裝禮盒的台式糕點， 引用獨家配方製作棗泥、蓮蓉雙簧、 松子蓮蓉、 豆沙、鳳梨和水果月餅等具有多重風味。特別從8月29日起推出網購月餅全場九折（10%OFF），憑藉優惠碼任何月餅享受九折折扣。

西元1950年（民國39年），高家創始人為了生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。當年，生記的創始人高奶奶重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，名廚傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

高奶奶說：「外國月亮比較大， 沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。從前的中秋賞月很愜意， 茶餘飯後，拉把板凳， 拎把搖扇， 往路口一坐。家人鄰居泡壺茶配著月餅，東家長西家短，說說笑笑，, 其實月亮圓不圓也不過是話頭。所以生計來美發展後，藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，服務全美華人，以表達他們真誠的心意與思念。

中秋節即將來臨，生計最暢銷的蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

今年，生計特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」，八顆珍珠奶茶月餅呈現在限量版日月兔橘色精裝禮盒中。禮盒的設計時尚 大方，裡面是生計引以為傲的台式糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶香茶香與柔軟香酥的餅皮的味道四溢在口中，可謂是傳統手藝和潮流風尚的完美結合。

同時，從8月29日起推出網購月餅全場九折，憑藉優惠碼任何月餅享受九折折扣。官網每週都有不同的特惠活動，精裝禮盒的台式糕點， 引用一路傳承至今的獨家配方， 維持一貫的皇家 標準。 棗泥、 蓮蓉雙簧、松子蓮蓉、 豆沙，鳳梨和水果月餅等，詳情請上生計官網查詢。歡迎在官網訂閱郵件，接收每次優惠特惠信息。網購優惠碼: bigmoon22。

生計的台式糕點與傳統月餅， 都是中秋佳節送禮的不二之選。生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。各大華人超市 均有售賣。 詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。

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