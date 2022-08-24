兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕

貝爾縣（Bexar County）警局局長薩拉薩(Javier Salazar)。（貝爾縣警局官網）

兩名14歲少年涉嫌偷車、濫射遭警察 追捕，棄車逃入購物中心後僅一人被逮，貝爾縣（Bexar County）警局局長22日親自主持記者會籲請民眾提供線索，涉及本案的還包括一名48歲男子，他因為接應兒子落入法網 。

局長薩拉薩(Javier Salazar)在22日的記者會上指出，19日(周五)傍晚前後，一位住在格洛森巴赫路(Grosenbacher Road)和波傳科路(Potranco Road)交口附近的居民打電話報警，指出有人在路上射擊，但他不確定歹徒是否朝他的住宅開槍。奉派的警察到達時，兩名少年跳上偷來的車逃跑，一場高速警匪追逐於焉展開。

那輛車開到英格倫公園購物中心(Ingram Park Mall)時，兩名少年突然把車停在梅西百貨 前，開門下車逃進購物中心。警方下令封鎖現場後，找到一名14歲嫌犯，但他身上並沒有槍，但警察在車上找到一把槍，第二天梅西百貨的人員在店裡又找到一把槍。經過偵訊後，被捕的少年供出同年齡同夥的身分。

警方深入追查後又發現，在逃的少年是被他的父親從購物中心接走的。局長指出，48歲的麥可富恩特斯(Mike Fuentes)接到兒子求救的電話，帶了一套衣服到購物中心讓兒子換上，然後載他離開購物中心。警方取得法院的搜查令以後，到136 Exeter Place麥可富恩特斯的住宅搜查，雖然沒有找到他的14歲兒子，但找到兩把手槍和一把衝鋒槍。

麥可富恩特斯已遭警方逮捕，薩拉薩局長公布了14歲少年的照片，呼籲民眾舉報他的行蹤，但他特別提醒這名嫌犯「有武裝且危險」(armed and dangerous)，看到他的人千萬不要引起他的注意，盡快打210-335-6000電話報警，警方會隨即派人去逮捕他。