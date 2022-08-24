我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕

【聖安東尼奧訊】
貝爾縣（Bexar County）警局局長薩拉薩(Javier Salazar)。（貝爾縣警局官網）
貝爾縣（Bexar County）警局局長薩拉薩(Javier Salazar)。（貝爾縣警局官網）

兩名14歲少年涉嫌偷車、濫射遭警察追捕，棄車逃入購物中心後僅一人被逮，貝爾縣（Bexar County）警局局長22日親自主持記者會籲請民眾提供線索，涉及本案的還包括一名48歲男子，他因為接應兒子落入法網

局長薩拉薩(Javier Salazar)在22日的記者會上指出，19日(周五)傍晚前後，一位住在格洛森巴赫路(Grosenbacher Road)和波傳科路(Potranco Road)交口附近的居民打電話報警，指出有人在路上射擊，但他不確定歹徒是否朝他的住宅開槍。奉派的警察到達時，兩名少年跳上偷來的車逃跑，一場高速警匪追逐於焉展開。

那輛車開到英格倫公園購物中心(Ingram Park Mall)時，兩名少年突然把車停在梅西百貨前，開門下車逃進購物中心。警方下令封鎖現場後，找到一名14歲嫌犯，但他身上並沒有槍，但警察在車上找到一把槍，第二天梅西百貨的人員在店裡又找到一把槍。經過偵訊後，被捕的少年供出同年齡同夥的身分。

警方深入追查後又發現，在逃的少年是被他的父親從購物中心接走的。局長指出，48歲的麥可富恩特斯(Mike Fuentes)接到兒子求救的電話，帶了一套衣服到購物中心讓兒子換上，然後載他離開購物中心。警方取得法院的搜查令以後，到136 Exeter Place麥可富恩特斯的住宅搜查，雖然沒有找到他的14歲兒子，但找到兩把手槍和一把衝鋒槍。

麥可富恩特斯已遭警方逮捕，薩拉薩局長公布了14歲少年的照片，呼籲民眾舉報他的行蹤，但他特別提醒這名嫌犯「有武裝且危險」(armed and dangerous)，看到他的人千萬不要引起他的注意，盡快打210-335-6000電話報警，警方會隨即派人去逮捕他。

梅西百貨 警察 法網

上一則

西南管理區改選 李雄連任主席

下一則

賓州男買屍 臉書轉賣被控罪

延伸閱讀

聖地牙哥前警官參與經營色情按摩店被捕 華人也涉案

聖地牙哥前警官參與經營色情按摩店被捕 華人也涉案
南加雌雄搶匪持槍搶奪他人幼兒未遂 現被捕

南加雌雄搶匪持槍搶奪他人幼兒未遂 現被捕
另涉製炸彈案 「12港人」喬映瑜刑滿返港再被捕

另涉製炸彈案 「12港人」喬映瑜刑滿返港再被捕
濫射女友車 18歲少年與警駁火 中槍命危

濫射女友車 18歲少年與警駁火 中槍命危
佛州奧蘭多傳槍響 市中心濫射釀7傷 槍手仍在逃

佛州奧蘭多傳槍響 市中心濫射釀7傷 槍手仍在逃
模仿國慶濫射？長堤男持槍登屋頂遭警殺

模仿國慶濫射？長堤男持槍登屋頂遭警殺

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治