解決奧斯汀到聖安東尼奧塞車 馬斯克提議建超高速迴路

馬斯克(Elon Musk)把特斯拉電動車Tesla總部遷到奧斯汀。（示意圖，Unsplash.com）

馬斯克 (Elon Musk)把特斯拉電動車Tesla總部遷到奧斯汀，在德州 南角開設星辰基地(Starbase)，儼然已成德克薩斯土霸王，他21日深夜提議在奧斯汀和聖安東尼奧之間興建一條「超高速迴路」(Hyperloop)，得到許多深受交通阻塞之苦人士的讚賞。

超高速迴路是馬斯克在2012年提出的，在高速公路交通經常阻塞、搭機安檢繁複費時的今日，這個概念得到許多人贊同，這種系統也稱為超級高鐵，但事實上它沒有鐵軌，車艙(pod)是漂浮在隧道中以減少阻力，前進或減速的動力是磁力。

雖然這個概念可行，但以美國今日法規繁雜、反對意見眾多的情況，十年以來還沒有可以施行的地方，譬如從南加州 洛杉磯到北加州矽谷的提議，早就已經作罷，但從洛杉磯到賭城拉斯維加斯的提議，最近得到許多贊同意見，畢竟在沙漠底下開隧道比較不會影響到生活環境。

馬斯克的「鑽地公司」(the Boring Company)總部設在德州巴斯措普(Bastrop)，鑽鑿地底隧道絕對沒有困難，而且從奧斯汀到聖安東尼奧只有80哩，因此馬斯克提議開發一條「展示用超高速迴路隧道」(Hyperloop demo tunnel)。馬斯克有眾多粉絲，很多人立刻按讚，如果這個概念得以貫徹，來往奧斯汀和聖安東尼奧之間不需要10分鐘。

億萬富豪對隱私特別注意，但馬斯克8月19日卻做了一件疏忽的事，那天下午他在推特上放了一張照片，那是史丹福大學(Stanford)材料科學與工程系教授比爾尼克斯(Bill Nix)寫給馬斯克的信，信的內容其實相當單調，但那上面印著馬斯克在德州的信箱：P.O.BOX 341886, Lakeway 78734。