西南管理區改選 李雄連任主席

西南區管委會22日董事會中舉行包括主席職務的選舉。結果由現任主席李雄續任主席、John R. Holmes, Jr. 為新任副主席、Harry Shani 續任袐書、新增助理祕書職務由新任董事Frank Donnelly 擔任。 (西南管理區提供）

休士頓西南區管理委員會22日舉行8月的董事會，這次會議除了例行會議內容外，因為會議議程中排有選舉包括主席職務在內的委員會團隊而受到矚目，委員會辦公室內也安排了比平日更多的桌椅，會議前的整個氣氛也與平時有些不同。

此次選舉是根據委員會組織法，在增加董事會成員後，就要安排進行領導團隊的改選。而西南區管委會的董事會成員近日由多年來的九名增加至十一名，於是安排了這次選舉。為表示慎重，委員會也特別在選舉前數日，舉行了全體新舊董事的特別會議。董事們在特別會議中就各自對委員會工作的執行及對整個社區的遠景提出意見看法，互相交流溝通後再進行到22日安排在董事月會中的選舉。

首先進行的就是主席職務的選舉。除了現任主席李雄，尚有兩位被提名 者，三位並發表簡短的競選致詞。現任副主席Fred Bhandara主要表示團體應該去中心化，藉著這次增加董事成員使管委會更多元發展；另一位被提名現任治安組組長Peter Acquaro則表示他有點意外，但不論擔任任何職務，他都會全力以赴為管委會和社區服務。現任主席李雄表示所有的董事職務都是無薪的義工服務，過去多年他一以貫之服務社區。而例如每月親自參加管委會的數個固定會議及與職員工作溝通，加上對外活動，都是他主席職務的服務內容。他也表示自己如繼續擔任主席，將持續發展社區多元大型活動、更多的議事廳公共政策討論會；以及更加強宣傳管委會的服務項目及內容，推廣與整個社區的溝通和合作。

隨後現場展開投票 ，由在場的十名董事及一名線上參與的董事全數共十一名，每名由三位候選人中記名選一位的方式進行。最終開票由現任主席李雄以過半數的優勢勝選，繼續擔任管委會主席職務。其他職務部分，新任副主席由主席李雄提名的John R. Holmes, Jr. 擔任；祕書由現任祕書Harry Shani 續任；新增加的助理袐書職務，則選出新任董事、Richmond 區治安小組長Frank Donnelly擔任。

接下來就管理會之下治安、環境及設計、經濟與商業三個委員會會務依序報告討論，相關社區代表也在現場與董事群就議題答詢；其中包括曾擔任華埠 選區市議員的Mike Lester，他也曾經擔任管委會的董事職務，對社區領袖及管委會服務內容都十分熟悉。

會後，各位董事紛紛表示樂見選舉後的新局面，主席李雄表示在新的董事會領導組合下，西南區管委會會更有志一同，往更進步的方向前進，而且，要馬上展開工作了。