槍殺4名妓女 邊防官恐判死

邊防局35歲的情報官歐提茲(Juan David Ortiz)。（kghs.tv截圖）

邊防局35歲情報官歐提茲(Juan David Ortiz)，2018年9月因槍殺四名妓女被控，他的律師說服法官，把審判庭移到聖安東尼奧進行，若被定罪將面臨死刑。

當年年9月上旬，德州 南部邊境城拉雷多(Laredo)有兩名應召女郎被槍殺。9月14日一名光著上身的女子從一輛皮卡中開門跳出，跑向州警局警員的警車求救，表示她遭到皮卡駕駛的凌虐與恐嚇。這時皮卡司機踩油門逃跑，但他在次日被警方逮捕，當時他似乎希望被警察 槍殺，拿著手機指著警察，假裝手機是一把槍。警方調查時發現，14日的事件之後幾小時之內，皮卡駕駛又槍殺了兩名妓女。

警方查驗嫌犯的身分後，發現他是邊防局情報官，曾在美國海軍服役，並擁有聖瑪莉大學(St. Mary’s University)碩士學位，他與妻子育有兩個年幼孩子。消息傳出後，他的同事和親友都不敢相信他會是連環殺手(Serial killer)，他在前後12天之內殺了四名妓女，從車上跳出的應召女郎Erika Peña顯然是撿回了一命，這五人都是西裔女子。

這件妓女遭連環殺手槍殺的大案，在德州南部邊境一帶引發軒然大波，歐提茲的律師8月中旬說服法官，把本案改到中德州的貝爾縣(Bexar County)審判，因為在拉雷多地區的韋布縣(Webb County)，不可能找到12名案發時沒聽說過該案的陪審員，已有成見的陪審員對歐提茲的判決可能會不公正。

歐提茲從被捕的那天起就一直關在韋布縣監獄 ，因為他的親友沒有替他付那250萬元保釋金。他的審判庭將在10月下旬展開，10月21日起開始選擇陪審員的過程。法院文件指出，他將在10月17日從韋布縣監獄轉到貝爾縣監獄。調查人員指出，歐提茲坦承那四人是他用邊防局的配槍殺的，因為他認為執法單位放任性犯罪，讓拉雷多成為骯髒的地方，他所做的是掃清地方的污穢。