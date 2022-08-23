我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

華女被搶 公寓管理員與歹徒駁火

記者封昌明／休士頓報導
彈痕累累，被害人餘悸猶存。（公寓管理單位提供）
彈痕累累，被害人餘悸猶存。（公寓管理單位提供）

中國城百利大道7月18日中午驚傳雙槍火併案件，一位華裔中年婦女中午自銀行存款返回公寓住所，遭四名非裔歹徒尾隨行搶，被害女子大喊「搶劫」，公寓管理人員聞聲而出，立刻拔槍相助，連續擊出13發子彈，歹徒反擊2槍後落荒而逃，慌張中歹徒撞上公寓負責人王藝達的座車後棄車潛逃，警方在獲報後已循線逮捕一人，剩餘三人正積極追捕中。

王藝達（Ada Wang）在案發當下立刻報警，獲得警方正面回應，由於轄區隸屬西區分局（Westside Station），分局長Reece Hardy、小隊長Jonathan Lui呂偉振、偵查員Jharyde Nickerson等均相當重視此案發展，8月22日在該分局對外說明辦案進度。

Nickerson探員說，投訴人黃女士稱她當時被推倒，看到前排乘客從車內揮舞著一把槍，在混亂中，公寓管理人員聞聲擔心她的安全，向嫌犯開槍，嫌犯還擊，然後慌亂中開車逃跑，混亂中撞上王藝達的車，導致車輛全毀，嫌犯隨後逃離現場。

警方在調查收集遺留現場的彈殻等，並發現被害人是在銀行提款時被跟蹤，撞毀的車被警方拖回調查，發現這輛車被登記在休士頓西南區的一個公寓大樓。探員在與大樓的管理人員交談後發現，案發當天7月18日上午10點左右，該車被多名歹徒竊走。

探員前往該銀行調取錄影帶時，發現行搶的車車牌與被竊的車相同，停在銀行的停車場上守株待兔，當他們看到被害華婦走進銀行，大膽地尾隨入內，向行員佯稱他想開銀行帳戶，看到華婦正存完現金準備離去，向行員表示開戶的身分證在車上要出去取，就跟蹤被害人至住所。

探員表示，根據案發地點的錄影帶顯示，在被害人下車後，嫌犯下車搶劫該名華婦，現場管理人員擔心住戶的安全欲制止，才發現是持槍搶劫，由於情況危急公寓管理人員隨即拔槍射擊。

西區分局小隊長呂偉振表示，基於偵查不公開，此案很多細節不便透露，他們分局全體人員都非常關切中國城治安的問題，也會持續巡邏，他提醒華人，歹徒多半針對落單的、從銀行出來的婦女、年長者下手，但若能提高警覺，進出銀行前先環顧四周，切忌邊走路邊講手機

呂偉振強調這次犯罪事件，在被害人願意報案也願意出面指證、警方積極介入、銀行提供錄影帶等多方的協助下，讓偵查進度十分順利，他們有信心在短期內破案，讓中國城治安恢復正常，民眾安居樂業。

https://www.youtube.com/watch?v=vZCVwHRkhCo

歹徒逃跑後留在車上的手槍、手機等都被警方留置偵辦。（公寓管理單位提供）
歹徒逃跑後留在車上的手槍、手機等都被警方留置偵辦。（公寓管理單位提供）
歹徒回擊二槍，槍擊點落在公寓的外牆。（公寓管理單位提供）
歹徒回擊二槍，槍擊點落在公寓的外牆。（公寓管理單位提供）
公寓管理擊出13發子彈，打得歹徒鼠竄。（公寓管理單位提供）
公寓管理擊出13發子彈，打得歹徒鼠竄。（公寓管理單位提供）
休士頓警局西區分局（Westside Station）分局長Reece Hard...
休士頓警局西區分局（Westside Station）分局長Reece Hardy、小隊長Jonathan Lui呂偉振、偵查員Jharyde Nickerson等非常重視發生在上個月的搶案，正追捕嫌犯。 （記者封昌明／攝影）

手機 華人 華裔

上一則

一拳擊斃偷車賊 新州男被控過失致死

下一則

創植樹組織 維州青少年尼德獲獎金3.6萬

延伸閱讀

台南殺雙警兇嫌起底 自曝當過憲兵 一周前逃獄

台南殺雙警兇嫌起底 自曝當過憲兵 一周前逃獄
台灣台南殺警兇嫌林信吾落網 竟是明德外役監逃犯

台灣台南殺警兇嫌林信吾落網 竟是明德外役監逃犯
電單車都搶 團夥專劫外賣郎 布碌崙連2起

電單車都搶 團夥專劫外賣郎 布碌崙連2起
歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶

歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶
揮拳華婦獲釋再犯 歹徒查有42次被捕紀錄

揮拳華婦獲釋再犯 歹徒查有42次被捕紀錄
2歹徒偽裝工程人員意圖闖民宅 華童開門被毆傷

2歹徒偽裝工程人員意圖闖民宅 華童開門被毆傷

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號