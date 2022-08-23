華女被搶 公寓管理員與歹徒駁火

彈痕累累，被害人餘悸猶存。（公寓管理單位提供）

中國城百利大道7月18日中午驚傳雙槍火併案件，一位華裔 中年婦女中午自銀行存款返回公寓住所，遭四名非裔歹徒尾隨行搶，被害女子大喊「搶劫」，公寓管理人員聞聲而出，立刻拔槍相助，連續擊出13發子彈，歹徒反擊2槍後落荒而逃，慌張中歹徒撞上公寓負責人王藝達的座車後棄車潛逃，警方在獲報後已循線逮捕一人，剩餘三人正積極追捕中。

王藝達（Ada Wang）在案發當下立刻報警，獲得警方正面回應，由於轄區隸屬西區分局（Westside Station），分局長Reece Hardy、小隊長Jonathan Lui呂偉振、偵查員Jharyde Nickerson等均相當重視此案發展，8月22日在該分局對外說明辦案進度。

Nickerson探員說，投訴人黃女士稱她當時被推倒，看到前排乘客從車內揮舞著一把槍，在混亂中，公寓管理人員聞聲擔心她的安全，向嫌犯開槍，嫌犯還擊，然後慌亂中開車逃跑，混亂中撞上王藝達的車，導致車輛全毀，嫌犯隨後逃離現場。

警方在調查收集遺留現場的彈殻等，並發現被害人是在銀行提款時被跟蹤，撞毀的車被警方拖回調查，發現這輛車被登記在休士頓西南區的一個公寓大樓。探員在與大樓的管理人員交談後發現，案發當天7月18日上午10點左右，該車被多名歹徒竊走。

探員前往該銀行調取錄影帶時，發現行搶的車車牌與被竊的車相同，停在銀行的停車場上守株待兔，當他們看到被害華婦走進銀行，大膽地尾隨入內，向行員佯稱他想開銀行帳戶，看到華婦正存完現金準備離去，向行員表示開戶的身分證在車上要出去取，就跟蹤被害人至住所。

探員表示，根據案發地點的錄影帶顯示，在被害人下車後，嫌犯下車搶劫該名華婦，現場管理人員擔心住戶的安全欲制止，才發現是持槍搶劫，由於情況危急公寓管理人員隨即拔槍射擊。

西區分局小隊長呂偉振表示，基於偵查不公開，此案很多細節不便透露，他們分局全體人員都非常關切中國城治安的問題，也會持續巡邏，他提醒華人 ，歹徒多半針對落單的、從銀行出來的婦女、年長者下手，但若能提高警覺，進出銀行前先環顧四周，切忌邊走路邊講手機 。

呂偉振強調這次犯罪事件，在被害人願意報案也願意出面指證、警方積極介入、銀行提供錄影帶等多方的協助下，讓偵查進度十分順利，他們有信心在短期內破案，讓中國城治安恢復正常，民眾安居樂業。