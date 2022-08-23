華生音樂會 為水資源募款

同學們精彩的演出，謝幕時受到觀眾熱烈的鼓堂歡呼。 （記者封昌明／攝影）

一場以華人 為主的慈善音樂會，8月20日在林城孤星學院（Long Star College）的主舞台劇場拉開序幕，這是一場與林城（Woodland）市政府合作，旨在促進水資源環境的保護和改善，倡導生態環境的可持續性發展為主要訴求，音樂會總共有18個節目，包括小提琴、鋼琴、雙簧管、歌唱、小提琴四重奏、長笛二重奏、法國號、舞蹈等等。多位來自德州 、加州、密西根州，具音樂才華的高中生們精彩演出，展現了華人第二代移民貢獻社區環境的關懷。

音樂會由非盈利組織Echo Wellness主辦，休士頓 西南醫院副院長、心臟科專家豐建偉醫生夫婦、休士頓華人企業家Bill侯夫婦、北休士頓華人社團代表宋振明、林城中文學校校長劉貞子等社團領袖及林城居民和學生家長出席盛會。

學生們出色的表演贏得觀眾不絕於耳的掌聲，主辦單位Echo Wellness的負責人一起上台為大家介紹了活動的背景及意義，以及募款方式。

音樂會指導老師遲晶達高興看到學生用自己的才藝，呼籲社區全體居民保護水資源。音樂會的表演者除了休士頓當地的學生，還有從達拉斯、密西根州、加州而來的學生。一些遠在西雅圖、波士頓、紐約的學生在了解此次活動後也對活動充滿了期待和嚮往，儘管不能親身參與活動，但也強烈表達了在未來活動中加入的意願。

舞蹈演員Diana Feng表示，很榮幸能夠與其他表演者一起致力於的水資源保護項目做出貢獻。雙簧管演奏者Jaden Hou說，音樂會節目如此豐富，離不開每一位演員為這場音樂會付出的努力，她深感榮幸能夠參與。

Echo Wellness創始人兼音樂會主席Suri Yang指出，從製作海報、創建網站、排練演出，到籌集2萬7000元的善款。當晚的音樂會是由同學和老師利用暑假迅速完成的。音樂會的成功，離不開每一位師生的努力。他們希望音樂會能引起人們對環境可持續發展和水資源保護的關注。

音樂會安排協調組負責人之一的Ian Hou表達了與音樂會團隊和籌款團隊合作的默契，很高興提高了大家對飲用水中水污染的認識。感謝所有給予支持的人。

醫生豐建偉在觀看完表演後特別強調，此次音樂會的成功舉辦，為保護環境，改善水資源帶來的非凡意義及貢獻，是每一位學生們的努力和付出，孩子們功不可沒。

非盈利組織Echo Wellness的目標是為大家和社區提供一個積極向上的環境，努力通過創新方法傳播對身心健康基本需求的認識。大家可以通過網站http://www.echo-wellness.com/ 和網站https://environment4tomorrow.org/ 對非盈利組織EchowWellness和為此次改善林城的水質和下水道健康捐款。

近年來德州大休士頓林城及周圍地區的飲用水源和下水道正遭受越來越嚴重的污染，主要污染源包括寵物垃圾、庭院垃圾、草坪化學物等。為了提醒當地居民保護水源，減少污染，林城和周圍地區的高中生們發揮自身才藝，特此舉辦這場音樂會募捐，所募款項將捐獻給休士頓水資源研究中心，旨在支持改善德州水資源的保護和研究。