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2車朝俱樂部開槍 達拉斯警反擊3傷

編譯組／綜合報導
一家位於北橡樹崖（Oak Cliff）俱樂部，19日清晨發生數人在俱樂部外朝人群開槍事件。（Metro Video）
一家位於北橡樹崖（Oak Cliff）俱樂部，19日清晨發生數人在俱樂部外朝人群開槍事件。（Metro Video）

達拉斯晨報報導，一家位於北橡樹崖（Oak Cliff）俱樂部，19日清晨發生兩輛車內的人，朝俱樂部外人群開火，一名達拉斯休班警官，朝其中一輛汽車開火，造成三人受傷。

這起事件發生在達拉斯South Llewelyn Avenue 200號街區的一個停車場，一群人在離開俱樂部後聚集於此，並發生爭執。警方稱，當時幾名下班警員在附近工作。

據悉，事件發生在約莫凌晨2時左右，然根據警方通話紀錄顯示，接獲報案後，警方於凌晨12時20分左右抵達現場。警方並未解釋此一時間差。

警方稱，兩輛車上的人，在開車離開時朝人群開槍，其中一名警員見狀後，朝該行駛的車輛開槍。

三人受到槍傷後送醫治療。警方指出，其中一人接受手術，另兩人情況穩定。

目前尚不清楚這三人中，是否有人或全部都遭警方開槍擊中。警方並未說明受傷人員中是否有休班警員。事發後，警方也未逮捕任何人。

目前警方並未透露開槍警員身分，也未說明他們開了多少槍。

達拉斯縣檢察官辦公室（Dallas County district attorney's office）和社區警察監督辦公室（Community Police Oversight）均接獲槍案通知。

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