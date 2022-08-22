德州新法 學校須展示「我們相信上帝」標語

標準的In God We Trust標語，還附有美國國旗與德州州旗。（社團提供）

校園裡都要展示「In God We Trust」（我們相信上帝）的標語嗎？至少在德州 是這樣沒錯。德州議會2021年通過Senate Bill 797，要求小學與中學如果獲得捐贈的美國國家口號標牌，都必須在人人可見之處公開陳列。

艾森豪總統（Dwight D. Eisenhower）1956年簽署法案，將「In God We Trust」定為國家口號，其後國會多次確認該法效力。不過，以往只出現在法幣上的口號，現在成為德州中小學的必備品。

除了口號，標牌還必須展示美國國旗與德州州旗。法案共同起草人、德州眾議員 奧利弗森（Tom Oliverson）表示，他看到很多州都通過類似法案，因此覺得德州也該跟進。

隨著法案的鼓吹者越來越多，達福地區（Dallas-Fort Worth）附近的卡羅爾獨立學區 （Carroll ISD）也開始紛紛出現展示標牌的學校，捐贈者是基督教保守派團體Patriot Mobile。

休士頓地區很快也將開始出現標牌，因為共和黨社團The Yellow Rose of Texas Republican Women上周已經在臉書宣布，將提供標牌給塞菲爾獨立學區（Cy-Fair ISD）與湯博爾獨立學區（Tomball ISD）。

法案的另一位起草人、德州參議員修斯（Bryan Hughes）16日推文表示，「In God We Trust」既然是美國的精神口號，反映了大家一致對神的敬崇，他非常開心看到那麼多社團與個人願意捐贈標牌。

但是，此舉並非每個家長都埋單。塞菲爾獨立學區的Aly Fitzpatrick就對KHOU表示，公立學校要教的重點是，大家都是美國人，但是可以相信不同的神，這樣的作法只會讓小孩分不清楚。