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德州人語／美國國民素質 正在下降？

德州人語

美國國民素質 正在下降？

國民素質較高，人與人之間誠實互信，是許多華人移民對美國的最初印象。不過近年來，特別是新冠疫情爆發後，這個良好印象正在逐漸崩塌。大至聯邦紓困金詐領，小至加州節約用水；都在訴說著同一個故事，自覺、信任似乎靠不住。

川普和拜登時代，分別釋出3兆1000億和1兆9000億元紓困金，用於幫助民眾渡過疫情造成的經濟難關。因為幾乎沒有限制與監督，釀出史上最大詐欺之一，約數十億元被盜。聯邦政府迄今指控約1500人涉嫌紓困金欺詐，但與調查人員接獲的舉報和掌握的線索相比，1500人只是冰山一角。

僅僅是中小企業管理局一間機構，目前仍在審查的詐欺貸款申請，就超過200萬份。此次欺詐案件，參與者之眾、覆蓋面之廣，恐遠超想像。連調查員都不得不坦言，部分小額案件可能永遠難以追究。

總結被騙教訓，調查員認為，相信人是誠實的，是三個國會紓困法的共同缺陷。例如「擴大失業救濟計畫」，允許工人在領取本州失業補助後，每周再從聯邦處領取600元補助。該計畫的資格認證相當寬鬆，申請人只需宣誓，無需提供因疫情導致的失去收入證明。僅僅依靠誠實作為審核的代價，就是詐領數量，大到難以想像。

真金白銀擺在眼前，僅靠自覺不堪一擊；關乎未來的資源使用，自覺也不起作用。美西地區當前面臨1200年來最嚴重的旱情，加州州長紐森從2021年開始，就數次呼籲民眾自覺節約用水。大量的宣傳、教育過後，加州的用水量不減反增。先是今年1月同比去年，增加2.6%；再是今年4月，同比上升25.6%。加州居民一副著眼當前享受，不管未來的態勢，逼得許多地方政府，出台強制節水命令，對浪費水的家庭處以罰款懲罰。

其實美國國民的自覺性下降，不僅僅體現在上述兩個方面；進步派檢察官，推行司法改革；朝著「仁政」、「輕刑」、「免保釋金」出發，寄望於通過感化教育，使一時誤入歧途者改正。就如加州自覺省水例子一樣，少了懲罰的約束，結果就是加州各地小偷小摸現象越來越多。甚至出現作案越來越膽大的現象；部分犯罪分子，從一開始的盜竊，升級到搶劫，再到殺人。艾爾蒙地市兩警員殉職，就是這樣的悲劇。

而隨著全美經濟衰退風險與日俱增，美國社會距離「路不拾遺」的自覺、互信理想狀態，只會越來越遠。唯有更嚴格的懲罰，才能更好的約束國民。前總統川普雖然有諸多行為被人詬病，但他有一項呼籲，在此時卻非常正確；當自覺、信任不再可靠，「Law and order」就顯得彌足珍貴。

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