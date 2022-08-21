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50都會區評選 聖安東尼奧獲選最佳烤肉城

【聖安東尼奧訊】
聖安東尼奧在「全美最佳烤肉城」排行榜高居榜首。（City of San Antonio - Municipal Government臉書）
聖安東尼奧在「全美最佳烤肉城」排行榜高居榜首。（City of San Antonio - Municipal Government臉書）

多數美國人同意，烤肉(barbecue或簡稱BBQ)是德州超級美食，但剛出爐的「全美最佳烤肉城」(the Best Barbecue Cities in America)排行榜，卻讓很多德州人不以為然。

這份評鑑是由房地產公司Clever製作的，它不是以烤肉的美味評選，而是對美國最大的50個都會區用以下幾項因素作考量：烤肉店密度、平均的Yelp給分、價格不貴、烤肉競賽的數目、烤肉節活動多寡來評分。

聖安東尼奧高居榜首，平均每10萬居民有4.2家烤肉店(在該項目中排第四)，一家烤肉店到最近的另一家平均距離只4.6哩(在該項目中排第一)，評鑑報告作者布拉農(Matt Brannon)指出，聖安東尼奧不只以量取勝，在質的方面也非常優越，他並且以2M燻肉屋(2M Smokehouse，2731 S. W.W. White Road)為例，最頂級的煙燻牛胸肉(brisket)目前叫價每磅20元，在其他地方多半要25元以上。

奧斯汀排名第二，但第三至第五名分別是加州聖荷西(San Jose)、田納西州納什維爾(Nashville)和賭城拉斯維加斯(Las Vegas)，達拉斯只排在第12名(但價格最便宜)，休士頓更落到第18名。最令德州人不滿的是，德州月刊(Texas Monthly)評為德州第一烤肉美食Goldee's所在的福和市，竟然不在前20名。

過去許多年奧斯汀的富蘭克林烤肉店(Franklin)總被評為德州最佳烤肉店，但去年那頂榮冠被Goldee's搶走。Goldee's位於4645 Dick Price Road, Fort Worth, TX 76140，它的門面其實相當樸實，價錢也不算貴，店主很替顧客著想，排長龍等候入座時可以享用免費啤酒，如果不確定該點些什麼，餐館還提供樣品。這家店生意興隆，就像富蘭克林一樣，每周只在周五至周日營業三天只賣午餐，上午11點開門賣到沒貨就關門，要去享用千萬不可晚到。

德州 美食 加州

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