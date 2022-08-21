聯邦醫保福利年底到期 經紀人提醒現金卡、食物卡快用

鄭帥帥（左）、曾菲菲（右）與到場的近百位長者親切互動，辦理多項益智活動，現場歡笑聲不斷。（記者封昌明／攝影）

距離聯邦醫療保險 申請開放期10月15日到12月7日愈來愈近，很多長者買了保險該享有的福利 可能來不及使用，萬全保險經紀人曾菲菲8月20日在中華文化中心舉行年度感恩餐會中提醒會員，不要讓權利睡著了。有些保險公司還附加上健身房的福利，也有現金卡、食物卡等福利，要在年底前使用，明年就不能用了。

曾菲菲表示，他的父母都在台灣，她無法及時回去孝順，但看到現場來了近百位會員讓她感動不已，她很開心能為長者們服務，讓她把孝順父母的心用在大家身上。她也呼籲長者們，聯邦醫療保險每年都有變化，現在距離10月還有一個多月，大家可以現在就來詢問，可以有比較多的時間解釋，找到一個適合自己的保險。

萬全保險舉辦感恩餐會，現場備有多種點心，供與會長者開心享用。（記者封昌明／攝影）

萬全保險（CCI）負責人鄭帥帥指出，他們代理大休士頓地區多家Medicare Advantage公司、Medicare Supplements公司商品。CCI提供免費諮詢費，與經紀一對一會晤並獲得售後服務。

曾菲菲希望有需要的長者早一點做準備，尋找到一個真正適合的計畫，方便日後就醫，萬全保險公司可以協助客戶選擇計畫種類。該公司會看客人的需求，可能用的醫生、醫院是否在網絡裡面；也會從客人的用藥情況，在各家保險中比對，挑選出最合適的計畫；同時也會找出優惠，額外的福利。

好朋友們結伴前來，開心合影，為美好的時光留下記錄。（記者封昌明／攝影）

鄭帥帥說，長者醫療保險是一個非常令人困惑的話題，尤其是對那些不諳英語的長輩。CCI萬全保險公司代理人可以讓長者們瞭解Medicare系統和所有的選擇，幫助長者們選擇對自己最有利的選項。

曾菲菲服務僑社長者保險已有12年經驗，對每年聯邦保險的各種計畫瞭如指掌，她歡迎大家和她聯絡：281-777-7738。