韓裔餐廳店東遭槍擊身亡 23日追思24日安葬

Encore家庭卡拉OK店與DanSungSa韓國餐廳的店東Chin "Jin" Shin 15日遭槍擊身亡，家族與朋友將為這位被譽為達拉斯亞裔社群 支柱的人舉行追思禮拜與葬禮，時間訂在23、24日。

Chin Shin的禮拜將假厄文 （Irving ）的Korean Central United Methodist Church 舉行，開始時間是23日晚間7時；安葬儀式則是24日的上午10時，地點是卡珀（Coppell）的Rolling Oaks Cemetery。Chin Shin的家人歡迎大家觀禮。

福和市（Fort Worth ）警方15日收到報案時，原以為是一場交通事故，趕到I-30與South University Drive路口時才發現，事故已經升級為槍殺案，Chin Shin當場死亡。警方17日表示仍在調查，還沒逮捕嫌犯。

Chin Shin生於韓國，1983才移居美國，搬到德州前住在其他兩州。Chin Shin高中念的是里查森（Richardson）的Berkner High School，之後在陸戰隊服役，並取得Western Governors University的商學學士。他的老友May Naing Joe說，Chin Shin是個超級老饕，喜歡唱歌又愛與朋友扯淡。但Chin Shin最愛的還是14歲的女兒。