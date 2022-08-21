韓裔餐廳店東遭槍擊身亡 23日追思24日安葬
Encore家庭卡拉OK店與DanSungSa韓國餐廳的店東Chin "Jin" Shin 15日遭槍擊身亡，家族與朋友將為這位被譽為達拉斯亞裔社群支柱的人舉行追思禮拜與葬禮，時間訂在23、24日。
Chin Shin的禮拜將假厄文（Irving ）的Korean Central United Methodist Church 舉行，開始時間是23日晚間7時；安葬儀式則是24日的上午10時，地點是卡珀（Coppell）的Rolling Oaks Cemetery。Chin Shin的家人歡迎大家觀禮。
福和市（Fort Worth ）警方15日收到報案時，原以為是一場交通事故，趕到I-30與South University Drive路口時才發現，事故已經升級為槍殺案，Chin Shin當場死亡。警方17日表示仍在調查，還沒逮捕嫌犯。
Chin Shin生於韓國，1983才移居美國，搬到德州前住在其他兩州。Chin Shin高中念的是里查森（Richardson）的Berkner High School，之後在陸戰隊服役，並取得Western Governors University的商學學士。他的老友May Naing Joe說，Chin Shin是個超級老饕，喜歡唱歌又愛與朋友扯淡。但Chin Shin最愛的還是14歲的女兒。
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