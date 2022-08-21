德州中文教師學會 逾60人雲端交流

2022年美國德州中文教師學會年會以線上舉辦，共有60多位來自世界各地的中文教育者參加。 （駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組提供）

2022年德州 中文教師學會年會採取雲端會議形式，於2022年8月6日舉辦，共有來自世界各地60多位優秀中文教育 者參加，並邀請四國學有專精的專家擔任講員，為年會帶來多元、廣泛且具價值和實踐功能的專業知識。

德州中文教師學會年會是海外中文教育工作者分享教學資源、探討教學方法、認識教育同業的網路平台，在駐休士頓 台北經濟文化辦事處教育組、E&M 基金會王敦正董事長(Don J. Wang)夫婦，及杜克崑山大學與Phoenix Tree Publishing, Inc的支持和關注下，得以成功舉辦。

此次年會主題為「他山之石可攻錯：變中求異，異中求同」。會長李宇心致開幕詞時表示，希望通過年會的舉辦，為日後中文教學及推廣做出貢獻，並盼與會老師從中獲得寶貴的教學經驗。駐休士頓經文處教育組組長楊淑雅介紹台灣在後疫情時代推廣華語文教育的新策略，同時分享教學資源與遊學資訊。

年會主講嘉賓是國立台灣師範大學華語文教學系蔡雅薰博士，主講《CSI到CSL — 談華語教學思與變》。蔡博士篩選最受世界各國線上外籍學生和華裔學習者喜愛的華語文教學方法；台灣國立交通大學的李怡慧博士和Kent Denver School陳惠卿老師演講主題為「同步與非同步應急遠程教學」，展示如何規劃和進行遠程教學；最後，遠在瑞士的李羿妏老師進行「瑞士華語教學經驗」的報告。

德國柏林洪堡大學亞非學系林欽惠博士報告《零起點語音教學——原則、重點與練習設計》。林博士從為學生所設計的語音教學教材與教學實例談起，討論零起點語音教學的原則與訓練重點，如句中三聲變調訓練以及語塊訓練等。

德州大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas)楊子萱老師分享教學成果。德州中文教師學會理事包括李宇心、江家榮、李佳璉、蔡幸芝、方穗琪及陳蓓，介紹將中文教學帶到課堂外，融入學區和社區的實踐經驗。另透過經文處教育組的協助，學會自去年起與台灣四所高中成立了筆友教學合作。

休士頓大學張京老師分享2022年度全美中文大會(NCLC, National Chinese Language Conference)最佳單元的亮點，如解讀、演示的教學、培養寫作信心與能力等。

此次年會還舉辦第二屆德州中文教師學會學生中文習作精選的頒獎典禮，共有22位學生的文章入選，並將刊於《德州中文教師學會學生中文習作精選》刊物。

德州中文教師學會(https://clta-texas.org/)成立於2007年，以推廣中文學習與教學為宗旨，為非營利、非政治性的專業教育組織，屬於全美中文教師學會(https://www.clta-us.org/)旗下的分會之一，所有理事皆為無酬勞義務服務的小學到大學的中文教師，目前學會會員人數有60餘人，大部分來自德州本州的K-16中文教師。