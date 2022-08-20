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柯比巷咖啡屋分店 德大校友前往回味

【奧斯汀訊】

奧斯汀著名的柯比咖啡屋(Kerbey Lane Café)，創店42年來首次在奧斯汀之外開設分店，很多德州大學校友紛紛前往回味大學生涯，網路上好評不斷，到8月28日為止，各種飲料食品均半價優待。

柯比巷咖啡屋是在1980年創店的，香濃美味的咖啡吸引了許多奧斯汀德州大學的學生光顧，住在外地的畢業生回味當年時，經常會提起在柯比巷咖啡屋度過的美好時光。40年期間分店陸續開張，到去年底一共有九家店面(其中一家叫Kerbey queso)，但全都在奧斯汀都會區一帶。

柯比巷咖啡屋執行長梅森艾爾(Mason Ayer)去年宣布將在聖安東尼奧開第一家外市分店時，立刻引起眾多德州大學校友的期盼，日前這家位於5515 N Loop 1604 W, Suite 103的分店已經開幕，到8月28日為止是「軟開幕」(soft opening)，這段期間顧客可以享用50% off的優惠。正式開幕儀式將在29日舉行，到時還有許多好康，公司歡迎大眾前來參加開幕式，但座位是先到先得，後來的人可能要等很久，所以要來的人要帶著許多耐性。

另外，中德州出名的海鮮餐廳「紹瑟利美食啤酒屋」(Southerleigh Fine Food and Brewery)16日(周二)宣布，將從22日起暫時關門進行全面重新裝潢，顧客用餐區將刷上新漆、鋪磁磚地面、換上新窗簾與布置，廚房設備也將更新，新菜單也會令人眼前一亮，工程會在秋季完成。紹瑟利位於珍珠區(the Pearl)，地址是136 E Grayson St Suite 120。

珍珠區以好餐廳雲集而聞名， 9月份會有一家以南德州風味主打的「卡利奇餐廳」(Carriqui)開幕，卡利奇是以南德州原產的綠松鴨(green jay)取名，地址是239 East Grayson Street。

德州 咖啡 柯比

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