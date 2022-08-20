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涉發恐襲威脅 19歲青年遭FBI逮補空最

【聖安東尼奧訊】

聯邦調查局FBI本周宣布，剛從聖安東尼奧市華格納高中(Wagner High School)畢業的19歲少年，涉嫌發布恐襲威脅遭執法單位逮捕控罪，他是「非自願獨身」(Incel)偏激社群的成員。

保守團體舉辦的2022年「轉捩點美國學生高峰會議」(Turning Point USA Student Action Summit)7月下旬於佛州坦帕市(Tampa)舉行，FBI反恐部門指出，8月12日剛滿19歲的戈梅茲(Alejandro Richard Velasquez Gomez)，購買了從德州奧斯汀飛往坦帕的機票，並且在社群媒體上宣告：「7月22日將是我的復仇日，所有的人類都將為加於我身的痛苦付出代價。」

但戈梅茲在7月21日晚間把機票取消，不過FBI在亞利桑那州鳳凰城辦公室的人員已看到他的威脅訊息，通知聖安東尼奧辦公室處理，22日那天FBI人員帶著法院的搜索令將他逮捕。搜索令並允許FBI人員偵查他的手機，辦案人員發現手機上有成年人強姦兒童的照片。

戈梅茲被控發布跨州威脅訊息(making threatening interstate communications)和持有兒童色情照片(possession of child pornography)兩項重罪名，面臨許多年監禁的可能性。FBI指出，戈梅茲是非自願獨身運動Incel的一份子，該社群的成員相信自己不可以有性行為，他們鄙視女性和有性行為的人，並自認是清高貞潔。

Incel是involuntarily celibate的縮寫，這個風潮的代表人物是羅哲(Elliot Rodger)，2014年5月23日，羅哲在加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)附近，用刀子、手槍和他的黑色BMW進行恐襲，造成六人死亡、十多人受傷的慘劇，他最後自殺身亡，但Incel族群把他視為該運動的烈士。

羅哲發動攻擊之前，在YouTube上放了一段視頻，預告「羅哲之復仇」(Rodger's Retribution)，戈梅茲的恐怖威脅中所用的詞語，跟羅哲的宣告如出一轍。

FBI 社群媒體 手機

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