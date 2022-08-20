美食專家林慧懿 秀廚藝授祕訣

美食專家林慧懿休士頓秀廚藝傳授秘訣。（何真提供）

驚艷味蕾、美食 饗宴，美食專家林慧懿受邀休士頓 慶雙十、秀廚藝；9月25日(周日)下午2時到5 時，應世界華人工商婦女企管協會之邀，活動將在休士頓僑教中心舉辦，主題為「雙十眷村美食烹飪」美食大師林慧懿，蒞臨現場示範，名額有限，歡迎儘早報名，另外，報名者每位贈送精美圍裙一件及國旗別針一個。

林慧懿從事美食教學工作近20年，曾擔任電視烹飪示範主持，舉辦電台美食講座，是台灣已故著名廚藝家傅培梅的媳婦，和美食教學的緣分開始於婆婆傅培梅所創立的中國烹飪補習班，她前往幫忙順便學做菜；1984 年澳洲牛肉在臺灣舉辦的第二屆烹飪大賽，趁著婆婆到日本無法擔任裁判，她偷偷報名參賽，居然得了冠軍，之後便開始受邀試鏡電視烹飪教學，並在中廣及 ICRT（前美軍電臺）陸續開了廣播節目，同時也擔任食品企業的顧問，如百年老店的「度小月」食品等。

最值得一提的是擔任李安導演的「飲食男女」電影的美食策劃設計，應邀赴法國坎城及比利時根特影展表演展現中華美食，並屢受美國主流邀請赴全美各地表演示範中華美食，受到熱烈歡迎，為中華美食海外推廣及廚師地位之提升，貢獻心力不遺餘力。

1996 年移民美國，Theresa Lin（林慧懿）創美國中餐發展基金會是首任會長；曾獲加州 眾議員Bob Hoff 頒發「傑出亞裔領袖」，美國駐聯合國前大使 Si-Chuen Siv 頒發「烹飪文化大使」獎章等殊榮；在疫情期間的第一年共主持了50多場線上示範教學，許多在家防疫的人，廚藝進歩神速受惠良多。

此次活動將示範傅培梅的獨家「四川紅油」的做法，「南炒豬肝」，「千張茄子」，「珍珠丸子」及糖醋白菜，人參雞湯等知名料理，名廚傳授料理祕訣，輕鬆學現場還有機會品嚐名廚料理。報名請洽世華美南分會會長何真：832-866-3333 或祕書長裴俊莉：713-517-1566。