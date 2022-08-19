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德州兒童第一例？哈里斯2歲童疑感染猴痘

編譯組／綜合報導
猴痘疫苗。（ABC）
猴痘疫苗。（ABC）

哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）16日宣布，縣內發現一名兩歲以下的幼童「疑似」感染猴痘，但是仍待聯邦疾病防治中心（CDC）確認。不過伊達戈也坦承，目前為止，每個「疑似個案」（presumptive positive case），CDC最後都會確認感染，但是幼童預後良好、可望完全恢復，CDC的回覆需時一周。

截至16日，哈里斯縣42人確診，休士頓265人。這名幼兒是德州目前唯一可能感染猴痘的兒童，小孩沒有明顯症狀，只是持續冒疹子，警覺心高的家長因此送檢，才發現可能感染猴痘。伊達戈表示，家長很願意配合防疫，小孩也沒有送到幼兒園或日照中心，與小孩密切接觸的人都已經完成疫苗接種。

與此同時，哈里斯縣16日也開始依照聯邦指示，開始新的猴痘疫苗接種方式，就是將原本的天花疫苗稀釋五倍，然後以皮間注射方式施打。衛生官員表示，劑量足夠，六個月以上的幼兒也可施打。哈里斯縣計畫將HIV帶原者與披衣菌患者也納入，哈里斯縣與休士頓的HIV帶原者約2萬6000人。

聯邦第一批猴痘疫苗6740劑已在8月2日送達，本周內還會再收到1萬100劑。優先接種者除了HIV帶原者，還包括18歲以上的特定人士，如在過去21天內曾與男性性交的任何男性，性伴侶出現猴痘徵兆者，之前三個月曾被診斷出淋病、梅毒、披衣菌者。不過，哈里斯縣公衛官員強調，出現幼兒疑似病例，不代表一般民眾染病的風險增加。

猴痘 疫苗 CDC

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