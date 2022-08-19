姊妹校德州大學 迎台師大校長回娘家

經文處羅復文處長(左）、德州大學奧斯汀分校校長Dr. Jay Hartzell (中）及臺師大吳正己校長 (右）合影留念。（楊淑雅提供）

為強化與美國姊妹校教育合作，國立臺灣師範大學吳正己校長率團赴美訪問，拜會東西岸及美南多所美國知名學府。在駐休士頓辦事處協調安排下，吳校長一行2022年8月16日前往德州 大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin, UT-Austin)進行交流。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文偕教育組組長楊淑雅、副組長韋天翔陪同訪團拜會德州大學奧斯汀分校，由校長Dr. Jay Hartzell接待，與會人員尚包括臺師大印永翔副校長、科技與工程學院高永忠院長、教育學院陳學志院長、林巾力副國際長、德大副學務長暨國際長Dr. Sonia Feigenbaum、校長室主任Dr. Richard Flores、工學院院長Dr. Roger Bonnecaze、教育學院院長Dr. Charles Martinez等人。

UT校長 Hartzell首先歡迎傑出校友吳校長回母校及臺師大訪團遠道而來。Hartzell校長簡介該校三大重點發展策略包括能源與環保、科技與社會、健康與人文，同時UT極為鼓勵校內創業與新創機會與跨科系學習，希望在這基礎上與臺師大交流。

國立臺灣師範大學吳正己校長(左)致贈禮品予德州大學奧斯汀分校校長Dr. Jay Hartzell (右)。（楊淑雅提供）

臺師大吳正己校長表示，此次率臺師大團隊返母校訪問，非常感念母校栽培，在台灣已登記成立「德州大學奧斯汀校台灣校友會」，他擔任理事長，期待促成更多學子到德州旗艦大學留學。

台美雙方與會師長並就工程及教育領域學生交流、共同研究、短期實習、以及雙方台灣研究中心合作等主題深入討論，並邀請德大師長赴台灣訪問等，成果豐碩。

當日中午羅復文處長於德大教師會館款宴台美雙方學校代表，另邀請在UT-Austin任教的台裔教授包括中央研究院劉鴻文院士、電機系葉信志教授、化學系林奕志教授、中東研究系林政緯教授、數學系蔡彥希教授、教育部 公費生蔡其融及陳林生、台灣學生會會長洪明宏及副會長林瀚軒等人，同步宣導教育部玉山學者計畫，進行海外攬才。

美國德州大學奧斯汀分校成立於1883年，是德州大學系統中的旗艦大學，學生逾5萬2,000人，教職員3,000人，根據美國新聞與世界報導，2022年在美國全國大學中排名第38位，全美前十大公立大學之一，目前台灣留學生為210人。

美國德州大學奧斯汀分校亞洲研究學系為美國西南地區各大學中規模最大者，自2009年起與教育部合作設置「台灣研究講座」計畫，推動迄今成績斐然，提高台灣文化研究之能見度，2021年在外交部支持下進一步成立「台灣研究中心」，厚植台灣研究為主之人才培育與相關學術活動。

國立臺灣師範大學為台灣邁向頂尖大學計畫12所大學之一，學生近1萬6,000人，教職員逾1,100人。