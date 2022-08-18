李雄為Edward Pollard 辦募款餐會

西南管理區主席李雄（圖右）與Edward Pollard合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管理委員會主席李雄與管委會經濟組組長David Peters 15日晚間於東海餐廳，為休士頓J區市議員Edward Pollard 舉行募款餐會，並且邀請多位社區領袖聚集與市議員交換意見。

市議員Edward Pollard 選區J區覆蓋很大部分的西南區管理委員會範圍，也是很大部分的西南區中國城範圍。Edward Pollard 歷來已經參與許多與J區民眾相關的事務及活動，他更歡迎此類能夠與各行各業專業代表的社區領袖們，面對面交換意見的機會。

管委會主席李雄在餐會一開始就表示，公民要對公共事務表示意見，與選區市議員能夠面對面溝通是最有效的方法；他召集這次募款餐會，希望大家能夠和Edward Pollard 直接反映一些J 區的問題，另外也把握機會提出對J區的期待及願景，雙方可以交換意見並討論可能的合作方向。

Edward Pollard 則先向在座所有人自我介紹，他成長於休士頓西南區，主修政治學，但曾經以職業運動員 身份在外國生活工作。他回美繼續研讀法律並選上市議員職務，順利走上從政之路。Edward Pollard 表示，市議員就是市民的僱員，是為全體市民服務的；他更表示身為公僕，他不著重強調個人政黨，而是認為要以公民社會的價值觀為共識歸依，要找出大家都重視的事務，共同努力進步。他希望大家能夠告訴、提醒他，他應該為大家服務的事情；他並強調J 區是族裔多元，各種文化及生活特色都鮮明特殊的地區，應該要更繁榮安全美好，並向休士頓其他地區的市民強力推薦。

華埠 律師宋秉頴女士表示J區的治安問題始終持續受到關注，在座的地產經營者王藝達女士也講述最近發生在她產業上的搶劫事件；前幾個月投身地區黨內初選的周浩恩則提出增加抵達西南區華埠的巴士路線的可行性，比如正討論規劃中的由蓋勒利亞區行駛來華埠的路線，就十分令人期待。David Peters 舉最近剛舉辦過的國慶日活動Liberty Fest 為例，列舉大型活動對凝聚社區力量並介紹宣傳社區的重要性和效果，並討論未來可能的調整及擴展。

管委會主席李雄進一步表示，要考慮在J區範圍中，尋找適合地點以成立居民文化活動中心。Edward Pollard 表示這是非常重要的地區願景，希望有效與社區討論、整合意見，具體規劃並推動。李雄主席並提及Pollard 市議員於越戰紀念日宣布設立的退伍軍人紀念碑，此碑不只是紀念美國參與越戰退伍軍人，還包括不同族裔的退伍軍人，Pollard 表示此碑最快可能於年底前完成，將豎立在J 區的Club Creek Park。另在座的開發案環境評估專家Michael Zhang 也與身為華埠最房地產及管理業者的李雄主席，就個人的專精範圍表示地區發展的看法。

説到市議員服務選民，但議員辦公室在市中心區，離華埠有段距離。李雄主席表示西南區管委會願意提供辦公室，作為Pollard 市議員的新聞室，以方便與媒體及地區代表會面、發佈訊息。

Pollard 表示這是個很好的構想，他非常願意藉此安排與社區維持溝通交流。Pollard 並表示希望此次餐聚後，他的辦公室及在座社區代表，都可以就討論到的構想，繼續思考並付諸下一階段行動，使提議具體進展。他並表示公民一定要持續反映自己的意見，讓相關公職人員看到、聽見，就能更有效推動公共事務往理想方向前進。