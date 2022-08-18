我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

偷渡客送華府 每人車資1400元

【奧斯汀訊】
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

德州州府官員指出，從4月到7月，艾伯特州長（Greg Abbott）把偷渡客用巴士載到華府紐約市的人數超過7000人，達拉斯NBC電視台的報導指出，每位偷渡客的單張巴士票耗資1400元。

艾伯特州長從4月起把偷渡客整車整車載往首都華府，想讓拜登總統難看，到7月下旬為止，被送到華府的有6900多人，另外還有360人被送到紐約市。州長的政策得到許多保守州民認同，有些人捐款贊助巴士費用，官員指出，到7月22日為止，州民一共捐了11萬8297元，從那天起州府還沒有更新這個數字。

但這個金額比起實際開銷只是杯水車薪，根據保守網站Washington Examiner的報導，到7月中旬為止，巴士與保安包商(busing and security contractors)呈繳給州府的帳單，總共近700萬元。達拉斯NBC電視台的報導指出，從德州南部邊境地區開往華府與紐約市的巴士，4月和5月時一名乘客耗資1400元。

移民法律專家指出，偷渡客如果被從德州送往華府或紐約，等於是接受了艾伯特州長的大恩大德，他們獲得政治庇護的機會大增，而且不必自己付車資。德州最大的移民法庭是在休士頓，那裏的法官對政庇案極為嚴苛，根據紐約州雪城大學(Syracuse University)公布的法庭資訊，從去年10月至今，83%的休士頓申請案被否決，但紐約市的移民法庭卻核准了82%，全國的平均值則是50%左右。

剛開始州長只把偷渡客送往華府，送到紐約市是最近才開始的，在偷渡客之間，大多數人都祈禱被送到紐約市。雪城大學教授奧斯汀科徹(Austin Kocher)指出，被艾伯特送到紐約市的偷渡客，等於得到了政庇保單。

偷渡客 紐約市 華府

上一則

角逐11區區長 安布里亞允諾重視華裔居民需求

下一則

蒙郡郡長初選 艾瑞奇微幅領先35票勝出

延伸閱讀

艾伯特競選連任 民調以46%優勢領先歐洛克39%

艾伯特競選連任 民調以46%優勢領先歐洛克39%
艾伯特同意 與歐洛克9月30日辯論

艾伯特同意 與歐洛克9月30日辯論
被迫接收逾千移民 紐約市長叫陣德州州長

被迫接收逾千移民 紐約市長叫陣德州州長
小學槍案當天 艾伯特沒取消選舉活動 還赴支持者家募款

小學槍案當天 艾伯特沒取消選舉活動 還赴支持者家募款
質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州
跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州

跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州

熱門新聞

白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片