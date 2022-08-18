偷渡客送華府 每人車資1400元

德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

德州州府官員指出，從4月到7月，艾伯特州長（Greg Abbott）把偷渡客 用巴士載到華府 與紐約市 的人數超過7000人，達拉斯NBC電視台的報導指出，每位偷渡客的單張巴士票耗資1400元。

艾伯特州長從4月起把偷渡客整車整車載往首都華府，想讓拜登總統難看，到7月下旬為止，被送到華府的有6900多人，另外還有360人被送到紐約市。州長的政策得到許多保守州民認同，有些人捐款贊助巴士費用，官員指出，到7月22日為止，州民一共捐了11萬8297元，從那天起州府還沒有更新這個數字。

但這個金額比起實際開銷只是杯水車薪，根據保守網站Washington Examiner的報導，到7月中旬為止，巴士與保安包商(busing and security contractors)呈繳給州府的帳單，總共近700萬元。達拉斯NBC電視台的報導指出，從德州南部邊境地區開往華府與紐約市的巴士，4月和5月時一名乘客耗資1400元。

移民法律專家指出，偷渡客如果被從德州送往華府或紐約，等於是接受了艾伯特州長的大恩大德，他們獲得政治庇護的機會大增，而且不必自己付車資。德州最大的移民法庭是在休士頓，那裏的法官對政庇案極為嚴苛，根據紐約州雪城大學(Syracuse University)公布的法庭資訊，從去年10月至今，83%的休士頓申請案被否決，但紐約市的移民法庭卻核准了82%，全國的平均值則是50%左右。

剛開始州長只把偷渡客送往華府，送到紐約市是最近才開始的，在偷渡客之間，大多數人都祈禱被送到紐約市。雪城大學教授奧斯汀科徹(Austin Kocher)指出，被艾伯特送到紐約市的偷渡客，等於得到了政庇保單。