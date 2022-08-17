酒吧老闆未付房租 房東要求關門

Amahle酒吧。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，休士頓Amahle酒吧（Amahle Bar and Lounge）老闆，與房東 發生超過7萬3000元租金 糾紛。

當房東賈拉（Ayman Jarah）12日出現在該酒吧時，看見門上的掛鎖被移走了。他與酒吧老闆威金斯（LaDonna Wiggins）對質之後報警，希望警察 強制關閉酒吧。

然而，儘管移走門鎖並張貼告示，酒吧員工仍決心於19日晚間營業。

賈拉說，沒有人可以闖入建築物，「我們有禁止進入的標誌，他們應該離開。」他說，威金斯已兩個半月沒付房租，但威金斯否認此說法。

「我們付錢給你」，她說。賈拉問，「你什麼時候付錢給我」。

威金斯去年因銀行詐欺遭起訴，涉嫌濫用她通過薪資保護計畫（PPP）獲得360萬元政府資金。PPP是新冠肺炎時期一項計畫，旨在幫助企業繼續支付員工工資。

調查人員說，威金斯將這筆錢花在房屋、豪華汽車和昂貴的購物中，該案至今仍在法庭中審理。

就在上月，一名法官駁回威金斯律師提出駁回此案的動議。