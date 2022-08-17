休士頓獨立學區 學校評級B

休士頓獨立學區評級為B。（示意圖，休士頓獨立學區臉書）

ABC 13電視台報導，德州 教育廳（Texas Education Agency）15日發布2022年學區 績效責任評級（accountability rating），一些華裔聚集都會城市如休士頓 獨立學區等，評級為B。

由於新冠肺炎疫情爆發與學校面臨的困境，評級系統發生變化。過去，學校會根據他們的表現獲得以字母為代表的等級，然而，今年低分數的學校或學區，將不被公布成績。

例如，若孩子的學校獲得A、Ｂ或C，可從https://txschools.gov/ 網站看見評級結果。評級結果為A，代表學區許多學生表現良好。

但若孩子就讀的學區評級結果為D或Ｆ，網站將不會列出評級結果。相反的，會看見「未評級」（Not Rated）字樣，以及該標籤意味著總體評分低於70的解釋，這可能代表該學區或學校大多數學生表現不如預期。

根據txschools.gov網站，評級主要衡量「每個年級學生的學習量，及他們是否為下一年級做好準備」，還顯示學校或學區如何替學生在高中畢業後的成功做準備，包括進入大學、工作或軍隊等。

以下是一些學區獲得的綜合評級。獲得A評級學區包括凱蒂獨立學區（Katy ISD）。

獲得B評級則有休士頓獨立學區（Houston ISD）、福遍獨立學區（Fort Band ISD）、巴沙迪那獨立學區（Pasadena ISD）、康羅獨立學區（Conroe ISD）與Alief獨立學區（Alief ISD）等。