胚胎等於人? 德州人工生殖前途不明

德州心跳法案將生效，人工生殖前途不明。（美聯社）

聯邦大法官推翻羅訴韋德案裁定，德州 等地的人工生殖（IVF）進入一片混亂。主因是路易斯安那的提案雖然未過關，但是草案卻主張受精完成的胚胎就已經具有人格權，因此銷毀胚胎就等於殺人，這個法律概念依照現況很有可能在德州成真，因此就算多做了幾個胚胎冷凍著，也可能成為德州法律開鍘的新對象。

雖然德州生殖醫學 界都說，人工生殖目前不會受到影響，但是擔心的備孕父母已經準備好，要不就冷凍胚胎，要不就乾脆換地方，到外州去做人工生殖手術 。Southern Methodist University的醫療法規專家Seema Mohapatra表示，德州確實很有可能比照路州前例，往極度保護生命的角度修正反墮胎法，未來德州因為生育問題的訴訟案件將會越來越多。

一位媽媽Erica Young就說，她們打算冷凍胚胎，就算這胎真的受孕了，其他胚胎也還是要留著，不然他們或醫生都可能因為銷毀胚胎而在未來遭到起訴。她們說，如果德州真的不能再做人工生殖，她們或許就會考慮幫胚胎搬家，只不過那又是一筆額外開銷了。其他有這般疑慮的待孕父母不少，Fertility Specialists of Texas 的創辦人Jerald Goldstein就說，詢問多到他得拍YouTube影片解釋了。

另外可能衍生的法律爭議還包括，付不起冷凍費的夫妻能不能捐贈？德州新的修法方向，可能連捐給其他待孕父母，或捐給研究機構都會觸法。更極端的爭議是，就算人工生殖培養出來的胚胎確實有先天缺陷，母親是否還是一定要生下它？對於人工生殖來說，德州的前景混沌不明。