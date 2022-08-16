我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

德大聖安東尼奧分校德州文化研究院 建築風格獨樹一幟

【聖安東尼奧訊】
德州大學聖安東尼奧分校的「德州文化研究院」(Institute of Texas Culture)校舍。（UTSA Institute of Texan Cultures臉書）
德州大學聖安東尼奧分校的「德州文化研究院」(Institute of Texas Culture)校舍。（UTSA Institute of Texan Cultures臉書）

德州大學聖安東尼奧分校的「德州文化研究院」(Institute of Texas Culture)校舍，是為1968年世博會(World’s Fair)而興建，文化保存學會正準備申請把這棟建築物列入國家級歷史地點。

這棟白色建築物的外型，像是倒過來的金字塔(inverted pyramid)，是由休士頓著名建築公司Caudill, Rowlett and Scott設計，當年名稱叫「半球博覽會德州亭」(Texas Pavilion for HemisFair)。聖安東尼奧保存學會(The Conservation Society of San Antonio)執行總監麥可(Vincent Michael)指出，你肯定沒在中德州看過別的建築物有如此造型，因此學會希望把這棟建築物保存下來。

麥可又指出，把這棟建築物列為歷史地點，是獲得聯邦稅務減免與復舊更新贈款的第一步驟，該協會許多年來都想將它申請為歷史地點，如今德州大學正在考慮該建築物將來的用途，因此現在必須加緊腳步。德州文化研究院過去幾十年來是這棟建築物的使用者，學生經常到這個地點來徜徉，一年一度的德州民俗生活節(Texas Folklife Festival)也是在這裡舉行。

該學會已雇請考古與歷史學家安德森(Nesta Anderson)開始對這建築物做研究，並記錄研究結果為申請列入州級與國家級歷史地點做準備。歷史學家大致同意，1968年的世博會是聖安東尼奧登上國際觀光業舞台的踏腳石，因此有重大的歷史意義，世博會多數的建築物是臨時性的，如今早已不見蹤影，但這棟建築物和美洲塔(Tower of Americas)是兩個例外。

讀者如果有機會到中德州訪問旅遊，建議到這裡參觀欣賞，這棟建築內部面積有18萬2000平方呎，經常有許多展覽品陳列，它的地址是：801 E César E. Chávez Blvd. San Antonio, TX 78205。

德州 觀光 休士頓

上一則

蒙郡小商家租金補貼 9/1至9/30開放申請

下一則

大華府中華文化多媒體賽 報名至8/26

延伸閱讀

美國超過125度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口

美國超過125度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口
艾伯特同意 與歐洛克9月30日辯論

艾伯特同意 與歐洛克9月30日辯論
德州人語／在美見義勇為 有高風險

德州人語／在美見義勇為 有高風險
聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景
亞當斯承諾安置德州遊民 籲聯邦介入

亞當斯承諾安置德州遊民 籲聯邦介入
德州多數選民：性侵和亂倫情況下 應允許墮胎

德州多數選民：性侵和亂倫情況下 應允許墮胎

熱門新聞

白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增