德大聖安東尼奧分校德州文化研究院 建築風格獨樹一幟

德州大學聖安東尼奧分校的「德州文化研究院」(Institute of Texas Culture)校舍。(UTSA Institute of Texan Cultures臉書)

德州 大學聖安東尼奧分校的「德州文化研究院」(Institute of Texas Culture)校舍,是為1968年世博會(World’s Fair)而興建,文化保存學會正準備申請把這棟建築物列入國家級歷史地點。

這棟白色建築物的外型,像是倒過來的金字塔(inverted pyramid),是由休士頓 著名建築公司Caudill, Rowlett and Scott設計,當年名稱叫「半球博覽會德州亭」(Texas Pavilion for HemisFair)。聖安東尼奧保存學會(The Conservation Society of San Antonio)執行總監麥可(Vincent Michael)指出,你肯定沒在中德州看過別的建築物有如此造型,因此學會希望把這棟建築物保存下來。

麥可又指出,把這棟建築物列為歷史地點,是獲得聯邦稅務減免與復舊更新贈款的第一步驟,該協會許多年來都想將它申請為歷史地點,如今德州大學正在考慮該建築物將來的用途,因此現在必須加緊腳步。德州文化研究院過去幾十年來是這棟建築物的使用者,學生經常到這個地點來徜徉,一年一度的德州民俗生活節(Texas Folklife Festival)也是在這裡舉行。

該學會已雇請考古與歷史學家安德森(Nesta Anderson)開始對這建築物做研究,並記錄研究結果為申請列入州級與國家級歷史地點做準備。歷史學家大致同意,1968年的世博會是聖安東尼奧登上國際觀光 業舞台的踏腳石,因此有重大的歷史意義,世博會多數的建築物是臨時性的,如今早已不見蹤影,但這棟建築物和美洲塔(Tower of Americas)是兩個例外。

讀者如果有機會到中德州訪問旅遊,建議到這裡參觀欣賞,這棟建築內部面積有18萬2000平方呎,經常有許多展覽品陳列,它的地址是:801 E César E. Chávez Blvd. San Antonio, TX 78205。