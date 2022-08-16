聽判須服刑100年 男喝飲料亡疑自殺

丹頓縣法院。（DRC）

丹頓縣（Denton）法院11日判處性侵 五名孩童的男子必須服刑100年，男子在聽到第二個有罪判決後就開始喝一罐不明飲料，判決結束等待發監時，男子就開始嘔吐、面色發灰。整罐水已經送交法醫化驗，不過因為律師說當事人沒有病史，因此畏罪自殺的可能性很高。

57歲的Edward Peter Leclair在2016年6月犯下五件兒童性侵案，2018年7月被捕後交保至今。本周開始最終審判，陪審團經過三個半小時的討論後，決定他的五項控罪全部成立，必須服刑100年。

律師Mike Howard事後表示，當事人在聽到第二項有罪判決時就開始一直喝水，因為他本來就會邊聽審邊喝水，因此律師並未發現異樣。但是檢察官 與其他在場者都說，男子喝的是類似檸檬水的混濁液體。

判決後，Edward Peter Leclair送到暫監室等候遞解，但是法警隨後發現他開始嘔吐，救護車10分鐘後趕到，緊急將他送醫，但他已經不治。律師說，當時的Edward Peter Leclair看來滿臉發灰，也許活不久了，但是就他所知Edward Peter Leclair並沒有足以致命的病史。