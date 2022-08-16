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開槍打死兩女兒 德州男被定罪

編譯組／綜合報導
被控槍殺女兒的薩伊德被定罪。（美聯社）
被控槍殺女兒的薩伊德被定罪。（美聯社）

德州歐文（Irving）的65歲男子薩伊德（Abdel Said）被控在2008年元旦殺害自己的兩個女兒，但之後便不斷逃匿，甚至列名聯調局FBI的通緝要犯。警方直到2020年8月才在賈斯汀（Justin）逮捕薩伊德，薩伊德在9日一審判刑為終身監禁不得假釋。協助逃亡的兒子Islam Said，與兄弟Yassim Said也被定罪。

回到2008年元旦，當時的薩伊德還在開計程車，而他就是在達拉斯郊區一間旅館附近槍殺女兒，時年18歲的Amina Said，與17歲的Sarah Said。媽媽Patricia Owens在凶殺案後就與薩伊德離婚，她在法庭上供稱，薩伊德對她與女兒都有非常強的控制慾，而且不斷追蹤她們，並且威脅殺害，「但是宣判後終於不必再怕了，因為他那雙惡魔之眼再也不能盯著我瞧，雙手也再不能威脅我了」。

Patricia Owens是在15歲時嫁給時年29歲的薩伊德，但是她說，薩伊德從來沒把她當人看，只會把怒氣出在她身上，有時是拿刀頂著她的喉嚨，有時則是拿槍頂著她的額頭。在兩個女兒逐漸長大後，薩伊德的「控制範圍」也擴張到女兒身上。來自埃及的薩伊德認為伊斯蘭律法才是對的，因此反對女兒與非穆斯林交往，甚至還以相傷威脅女兒。

在女兒被殺前一周，她們母女三人才剛從路易斯維爾（Lewisville）的家裡逃出來，前往奧克拉荷馬以躲避薩伊德的跟監，女兒的男友們也一道同行 。因為薩伊德先前曾經拿槍抵著Amina Said的頭，威脅要殺了她，所以兩個女兒當時非常擔心性命不保。

雖然薩伊德辯稱，他當時不在車上，辯護律師也稱證據不足。但是關鍵證據是，2008年元旦凶案發生後，小女兒Sarah Said曾經打給911，說她爸開槍打她，她快死了，檢方因此主張凶手就是薩伊德。事後調查發現Sarah Said身中九槍，Amina Said兩槍。

德州 旅館 通緝

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