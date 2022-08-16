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艾伯特競選連任 民調以46%優勢領先歐洛克39%

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特​（ Greg Abbott）。（艾伯特的推特）
德州州長艾伯特​（ Greg Abbott）。（艾伯特的推特）

The Hill報導，根據最新民調顯示，競選連任的德州州長艾伯特（ Greg Abbott），領先民主黨候選人歐洛克（Beto O’Rourke）七個百分點。

根據達拉斯晨報-泰勒德州大學（University of Texas at Tyler）民調指出，艾伯特自5月以來一直保持穩定，目前以46%的優勢，領先歐洛克的39%。

調查顯示，艾伯特贏得大部分德州共和黨人支持，超過四分之三表示「贊成」或「強烈贊成」他的州長表現。民主黨人只有22%支持度。

85%共和黨人表示，會投票給艾伯特，81%民主黨人表示將投票給歐洛克。

民主黨人表示，將跨黨派支持艾伯特的比例，略高於共和黨人，分別為12%與8%。

較高比例受訪者表示，艾伯特在減少犯罪、邊境安全、電網管理和經濟方面，會比歐洛克做得好。而較多受訪者表示，歐洛克在「將人們聚在一起」方面比艾伯特做得更好。

整體而言，47%受訪者認可艾伯特工作表現，49%不認可。超過半數（56%）受訪者認為德州在現任州長領導下「走上錯誤軌道」，43%選民認為「朝著正軌方向前進。」

此外，53%認可艾伯特對德州經濟管理，51%贊同其在南部邊境的移民問題。

民主黨候選人歐洛克(Beto O’Rourke)。（歐洛克的推特）
民主黨候選人歐洛克(Beto O’Rourke)。（歐洛克的推特）

德州 民主黨 共和黨

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