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超載無證客3溺斃 船長判囚18年

編譯組／綜合報導
赫爾塔多（Antonio Hurtado）於去年擔任一艘40多呎超載船隻掌舵人時，船隻在洛瑪岬（Point Loma）翻覆，導致三名無證客移民溺水死亡，引發救援工作紊亂。（示意圖，Unsplash.com）
赫爾塔多（Antonio Hurtado）於去年擔任一艘40多呎超載船隻掌舵人時，船隻在洛瑪岬（Point Loma）翻覆，導致三名無證客移民溺水死亡，引發救援工作紊亂。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯時報報導，美國地方法院法官薩馬蒂諾（Janis Sammartino）12日判處40歲赫爾塔多（Antonio Hurtado）18年監禁。他於去年擔任一艘40多呎超載船隻掌舵人時，船隻在洛瑪岬（Point Loma）翻覆，導致三名無證客移民溺水死亡，引發救援工作紊亂。

2021年5月2日上午，40歲的赫爾塔多在這艘年久失修的拖網漁船上，非法將32位移民運送至美國，當時這艘船漂到聖地牙哥卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）下方岩石上，並遭猛烈撞擊。

他在4月分承認企圖偷渡導致三人死亡，和企圖偷渡以獲取經濟利益等重罪指控。

根據檢察官，該艘船隻於5月1日晚間啟程，走私者從下加利福尼亞（Baja California）的濱海小鎮，上了赫爾塔多名為「鹹味女士」（Salty Lady）的船，該船在科羅納多群島（Coronado Islands）附近等待約兩個小時。這些無證者每人支付1萬5000元至1萬8000元偷渡至美國。

船隻啟程後，赫爾塔多的船在暴風雨中航行艱難。他的一些乘客說他吸毒。「被告一度因吸毒昏倒，船上乘客拼命呼喊他」，美國助理檢察官阿斯金斯（Seth Askins）在一分量刑備忘錄中寫道。

黎明前幾小時，船的引擎熄火，他沒有像乘客懇求，向海岸警衛隊求助，而是打電話給一名身分不明的同謀，將船隻拖到岸邊，指示這些無證客躲在甲板下。

拖船在隔日上午抵達，試圖提供幫助，但當時船隻已極度靠近珊瑚礁，且海面有著許多岩石。

最終，船隻撞上礁石，解體時許多移民被困於船艙內。當時卡布里諾國家紀念碑附近，有許多人看見這驚恐的一幕，一些人跳入水中加入救援。

此事件導致三位墨西哥無證客遭鈍器創傷並溺水死亡。身為美國公民的赫爾塔多現場被逮補。

偷渡 移民 無證客

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