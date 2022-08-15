艾伯特同意 與歐洛克9月30日辯論

民主黨候選人歐洛克(Beto O’Rourke)。（歐洛克的推特）

將於11月競選連任的德州 艾伯特州長（ Greg Abbott），本周終於同意與民主黨 候選人歐洛克(Beto O’Rourke)進行一次辯論，但他所選的時間和地點擺明了他只是虛應故事，目前的民調 指出他應該會連任成功。

艾伯特的競選團隊以網路聲明方式宣布消息：州長決定接受新星媒體集團(Nexstar Media Group)的邀請，於9月30日晚間在位於愛丁堡市(Edinburg)的德州大學格蘭德河谷分校(University of Texas Rio Grande Valley)，與民主黨對手歐洛克進行辯論。

艾伯特的競選團隊同時表示，這是「唯一的」(one and only)一場辯論，代表艾伯特根本不想再與歐洛克交鋒。歐洛克的發言人艾文斯(Chris Evans)隨即發布消息，希望艾伯特另外再與歐洛克做三場辯論，地點是德州的其他地區。

美國政壇的慣例是，競選連任的官員比較佔有優勢，如果同意與對手做辯論，只是把自己曝露於危險之中，萬一不小心被對方抓住把柄，很可能反會失去一些優勢，但完全不與對方交鋒不免顯得膽小，因此就選在星期五晚間來辯論，多數人上學上班五天後，只想開始快樂度周末，不會有太多人去收看電視轉播，對選情不會太有負面影響，9月30日那天就是星期五。

川普2019年年底時在共和黨員間的支持率極高，看起來篤定會連任，當時他曾暗示2020年的競選中他根本不要跟民主黨的候選人辯論，孰知新冠疫情把整個選情打亂，川普政府應付無方讓他在民調上節節敗退，最後反而是他希望與拜登有更多次的辯論。