聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

德州 聖安東尼奧一間7月7日剛上市的住宅，位在環境極為優美的好景區，它最獨樹一格的地方是地底下有天然洞穴系統，開價也不算貴，但有意購買的讀者可能已錯失大好機會。

這棟地址為24811 Creek Loop的四臥三浴住宅，座落在2.56英畝的寬敞庭院上，旁邊就是面積3500英畝的「七崗農莊」(7 Hills Ranch)自然保護區，景觀極為廣闊清幽。這棟內部面積2745平方呎的住家，每間臥房都有大型走入式衣櫥(walk-in closets)，廚房有磁磚地面，起居間非常寬敞，坐在沙發上觀賞院中草木，聆聽樹上鳥鳴，令人感覺身處世外桃源。與房屋連結的車庫可停兩部車，另外還有一個不與住屋相連的雙車庫。

古德溫房地產 經紀公司(JB Goodwin Realtors)的蘿莉拉根(Lori Largen)是代表賣家的經紀，她指出，目前已有人訂下這棟房子，正在做各種貸款 與產權手續，很可能會就此成交。在林木蒼翠的後院中，有一個木板搭出的野餐亭，地面上有一個地窖式的門，把門拉開裡面「別有洞天」，沿水泥階梯走入，是一系列的地底洞穴(underground caverns)，洞穴頂垂下許多石鐘乳(stalactites)，地面則長出許多石筍(stalagmites)，原有的屋主精心裝設了一系列照明燈，洞穴裡甚至還有一個小廚房，如果發生戰事，這裡應該還可以作為防空洞(bunker)。

這棟住宅位於聖安東尼奧市的最西北角，離「天然橋地底洞穴」(Natural Bridge Caverns)只有兩哩，因此有些地質學家認為它的天然洞穴應該也是那個洞穴系統的一部分。