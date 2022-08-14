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山宛然客家布袋戲團 休士頓登場

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右）與黃武山團隊（左）示範教學。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右）與黃武山團隊（左）示範教學。（記者封昌明／攝影）

在文化部駐美據點的聯手籌劃下，山宛然客家布袋戲團8月13日在亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）熱鬧登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、台灣書院主任陳譓如、台灣同鄉會會長陳逸玲、休士頓著名策展人劉昌漢夫婦及眾多中外人士都前往欣賞，場面熱鬧有趣。

羅復文在受邀致詞時與山宛然布袋戲團團長黃武山親切互動，並向觀眾示範如何表演布偶，黃武山以活潑有趣的方式敘述布袋戲的歷史及布偶的各種造型動作引人入勝，並且邀請現場來賓上場示範，逗趣的表演令來賓興趣盎然，黃武山以寓教於樂方式，成功地將台灣布袋戲文化帶入休士頓。

休士頓著名藝術策展人劉昌漢（右一）前來觀摩。（陳譓如提供）
休士頓著名藝術策展人劉昌漢（右一）前來觀摩。（陳譓如提供）

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山於2002年創設，今年成立滿20週年。黃武山師承國寶級傳統布袋戲大師李天祿的兩位公子陳錫煌、李傳燦，為李天祿第一代徒孫，也是國立傳統藝術中心傳藝接班人計畫結業的藝生。

黃武山是台灣客家人，他曾向客家山歌天后賴碧霞學唱，並將客家語言、音樂、戲劇等元素融入演出，展現獨具客家韻味的掌中戲美學，成為少數能以客語演出全場的布袋戲團。黃武山在隨後的表演中將「大鬧水晶宮」戲碼搬上休士頓的舞台，精彩打鬥戲碼，搭配現場演奏鑼鼓音樂，臨場感十足，令觀眾大呼過癮。

山宛然布袋戲團登上休士頓亞洲中心的舞台。（陳譓如提供）
山宛然布袋戲團登上休士頓亞洲中心的舞台。（陳譓如提供）

陳譓如說，布袋戲是臺灣重要的文化資產，透過傳承與創新，精緻的掌中戲偶、純熟的操偶技巧及家喻戶曉的經典戲碼，每次到國外演出都深受各國觀眾喜愛。本次演出是繼2019年亦宛然掌中劇團在美東上演西遊記「火雲洞」之後，孫悟空再度躍上美國舞台。這次山宛然操偶師加上樂師一行六人的陣仗，將讓美國觀眾充分感受「三分前場、七分後場」的視覺饗宴及現場震撼力。

在休士頓亞洲中心表演後，山宛然一行隨即在陳譓如的陪同下，馬不停蹄地前往下一站，到聖安東尼奧美術館（San Antonio Museum of Art）等地繼續演出，他們此行共計將演出6場及舉辦6場工作坊。

黃武山（右）與民眾親切互動。（記者封昌明／攝影）
黃武山（右）與民眾親切互動。（記者封昌明／攝影）

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