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海外青年台灣觀摩團 即起報名

【休士頓訊】

僑務委員會為增進美南僑青對台灣多元文化的瞭解，培育僑社新生力量，將於2022年10月起開辦「海外青年台灣觀摩團」實體活動。活動時間自2022年12月12日至2023年1月1日，計三周，21天。

凡年滿 15 足歲至未滿 25 歲（以護照所載出生年月日為憑，年齡計算至報名參加觀摩團開班日），目前居住於海外，須具有僑胞卡或 i僑卡，身心健康、學行良好，能適應團體生活之華裔青年、台灣華語文學習中心學員均可報名；另開放各梯次人數5%以下之名額供支持台灣之非華裔青年參加。線上申辦僑胞卡/i僑卡網址：https://www.ocacocc.net/cht/index.php?act=card_signup )

活動內容含：

(一)國情與文化課程：介紹國情、經濟、教育、生活及文化研習。

(二)政經文化建設：參觀總統府、博物館、文化園區及創意產業園區。

(三)產業參訪：參觀核心戰略產業及台灣高科技產業。

(四)參觀生態環境、國家公園、古蹟歷史及具特色之名勝美景。

(五)參訪大學及青年交流。

費用：僑委會負擔每位學員教學、教材、參觀、訪問、膳宿、交通、行政及其他等費用新台幣2萬元，學員自付額新台幣1萬2000元。(不含個人往返機票費、簽證費、行李搬運費、零用金及個人需要之支出費用)。

相關活動訊息及申請表件可至僑務委員會網站 (www.ocac.gov.tw) 僑生服務/青年研習/下載運用。歡迎符合資格者報名參加，請備妥報名表、健康證明檢查表、個人資料蒐集、處理及利用告知事項同意書、僑居國護照影本及 1 吋半身照片2張並檢附完整接種2劑COVID-19疫苗相關證明文件，送（寄）至休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr. Houston, TX 77042)。其他詳情請洽休士頓華僑文教服務中心，電話：713-789-4995，分機：113，電子郵箱：[email protected]

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