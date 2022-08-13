警查懷州車禍 追出聖塔克拉拉冰毒毒窟

聖克拉拉毒窟發現的大量冰毒。（聯邦地區法院提供）

7月發生在懷俄明州 的一場車禍，竟然引導聯邦緝毒署幹員循線破獲位在聖塔克拉拉（Santa Clara）的毒窟，位在Martin Avenue 66街區的倉庫多年以來都藏得好好的，一直精煉生產冰毒（methamphetamine）並供貨給全美各地。

故事從7月1日在懷俄明州Rawlins的交通事故說起，原本可以蒙混過關的運毒者，竟然因為供詞不一引發警察 懷疑，在進一步逼問下，供出車上載有來自加州 的40磅冰毒。經過一連串偵查，聯邦緝毒署（DEA）鎖定聖塔克拉拉的倉庫，並選在8月2日收網。

當天主嫌Marco Antonio Manriquez帶著可疑袋子外出，因此開始跟監，最後在密爾比達（Milpitas）將袋子交給銀色Chevrolet Equinox的駕駛。加州公路巡警（CHP）隨後在貝尼西亞市（Benicia）攔下該車，並發現24磅的冰毒，駕駛當場被捕。

8月3日，幹員拘留了Marco Antonio Manriquez與另一名尚未公布身分的共犯，然後持搜索令入庫查看，發現大量冰毒的成品與半成品。Marco Antonio Manriquez被控散布冰毒，協助與教唆犯罪，如果被認定有罪，最高可處20年有期徒刑與100萬元罰金。最初透露線索的懷俄明州駕駛則轉為汙點證人。