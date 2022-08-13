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聖市美洲塔 險讓建築師名譽掃地

聖安東尼奧訊
「美洲塔」(Tower of the Americas)。（取材https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_the_Americas）
「美洲塔」(Tower of the Americas)。（取材https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_the_Americas）

聖安東尼奧市為1968年世界博覽會(World's Fair)興建的「美洲塔」(Tower of the Americas)，幾個月之後被發現沒有清洗玻璃外部的方法，名建築師福特(O'Neil Ford)差點因而英名掃地，讀者若有機會登塔遠眺四方時，別忘了他所揹的黑鍋。

1968年4月世博開幕的時候，遊客搶先排隊要到750呎高的美洲塔觀景台上眺望，那時它是聖安東尼奧最高的建築物。但很快觀眾的視野被灰塵、蟲子擋住，天然的雨水無法洗清，而官方也沒有實際可行的清潔方法，市民與遊客對花費巨資興建高塔卻連這一點也沒想到大放厥詞，中德州各大報的讀者投書，充滿了抱怨責難之詞。

美洲塔是名建築師福特的大作之一，聖三大學(Trinity University)的默奇森塔(Murchison Tower)、歷史古蹟區「小村莊」(La Villita)等也出於其手，因此聖安東尼奧處處可以看到他的文化影響力。

當時聖安東尼奧晚報(San Antonio Evening News)的專欄作家湯普森(Paul Thompson)寫了一篇報導，把責任完全歸在福特身上，讓福特覺得必須有所反應。福特投書給聖安東尼奧快訊報(San Antonio Express)，指控湯普森散布不實資訊，並怨怪市政府沒有出面給他洗清冤枉，因為他曾提出一種清洗外部的機器的幾款構想，但市政府認為價錢太貴，而預算中沒有這個項目。

這個事件差點讓福特英名掃地，他的夫人後來出馬競選市議員時，總被競選對手點名其夫面臨的指責，這可能也是她落選的原因之一。後來西南研究院(Southwest Research Institute)接受市政府委託，以1萬2750元的代價開發出一個7吋乘10吋的磁力清洗刷(magnetic scrubbing brush) ，1969年10月的一天，各界聚集觀看這個機器的工作，中德州各大報稱之為歷史大事(historical event) ，96面玻璃共花了一個星期全部清洗完畢。

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