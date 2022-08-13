校警應對槍擊 休士頓學區：還沒準備好

休士頓獨立學區（Houston ISD）總監豪斯（Millard House II）。（取材https://www.houstonisd.org/superintendent）

休士頓 紀事報報導，休士頓獨立學區 （Houston ISD）總監豪斯（Millard House II）在近期一次教委會上談及應對活躍槍手時指出，根據目前的設備與培訓情況，學區警察 面對開槍行動「沒有準備好」。

豪斯4日在教委會上表示，「身為學區家長，學生和教職員安全和保障，是我首要任務。」

今年5月烏瓦德（Uvalde）鎮羅布小學（Robb Elementary）發生大規模槍案後，校園安全格外引發關注。面對兩周後即將開學，豪斯和休士頓獨立學區警察局長洛佩茲（Pedro Lopez Jr.）都表示，學區需大幅提升武器、防禦設備和槍擊訓練，好面對可能突發的槍擊案。

豪斯說，200支步槍、200塊彈道板，加上盾牌與步槍彈藥，才能使學區警方達到標準。「但現在，我們研究屋瓦德情況後，認為我們的員警並未做好準備。」

根據洛佩茲，休士頓獨立學區警察需要「實彈和盾牌的實際模擬場景訓練，學習如何操縱，如何克服突破，而我們沒有這些設備。」洛佩茲還提及烏瓦德槍案中執法官員戰術失敗，呼籲休士頓學區官員引以為戒。

豪斯指出，教委會將在本周會議上，就休士頓獨立學區警局新設備與培訓要求進行投票。