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瀕危稀有海龜 在加爾維斯頓海灘產卵

編譯組／綜合報導
世上最稀有與最瀕危的坎普的雷德利海龜（Kemp's Ridley sea turtle），近期在加爾維斯頓海灘上產卵。（USACE）
世上最稀有與最瀕危的坎普的雷德利海龜（Kemp's Ridley sea turtle），近期在加爾維斯頓海灘上產卵。（USACE）

休士頓紀事報報導，世上最稀有與最瀕危的「坎普的雷德利海龜」（Kemp's Ridley sea turtle），近期在加爾維斯頓（Galveston）海岸線安家，並在海堤（Seawall）和86街附近的海灘上產卵。

加爾維斯頓的德州A&M大學海洋生物學教授馬歇爾（Christopher Marshall）說，這種稀有海龜物種，恰好也是德州官方海龜，由於風暴、漲潮和捕食，牠們失去築巢棲息地。坎普的雷德利海龜是世上最瀕危的海龜物種之一，「每顆蛋都很重要。」

據報導，由於美國陸軍工程兵團（U.S. Army Corps of Engineers，USACE）、加爾維斯頓市和德州土地總辦公室（Texas General Land Office）合作啟動海灘翻新計畫，使築巢成為可能。自2015年來，USACE定期將從加爾維斯頓海峽挖出的新鮮沙子，轉移至嘉爾維斯頓海岸線，被稱為貝比海灘（Babe's Beach）的一個區域。

德州農工大學海灣海龜研究中心經理莫里斯（Theresa Morris）在新聞稿中表示，新海灘並沒有海龜築巢歷史紀錄。每當海龜在加爾維斯頓築巢時，她和團隊會將海龜或巢中的蛋，帶到帕德里島國家海岸（Padre Island National Seashore）進行孵化或釋放，「因爲，幾乎所有巢穴若留在德州上海岸區，都會被淹沒、壓碎或滅絕。」她期待這次計畫的成功，替瀕危物種帶來新的築巢棲息地。

德州 風暴 休士頓

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