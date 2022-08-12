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電費暴增 CPS用戶平均可減免31元

聖安東尼奧訊
德州今年春夏季破紀錄的炎熱天氣，讓冷氣使用量大增。（示意圖，unsplash.com）
德州今年春夏季破紀錄的炎熱天氣，讓冷氣使用量大增。（示意圖，unsplash.com）

聖安東尼奧市政經理11日(周四)向市議會提交「電費退款」計畫，若最後通過10月份的電費每戶平均可得31元減免，商業與住家用戶都可獲得這項利益。

德州今年春夏季破紀錄的炎熱天氣，讓冷氣使用量大增，俄羅斯入侵烏克蘭以後，天然氣價格暴漲，而德州的發電廠大多是用天然氣做能源，當居民看到電費帳單時，被上面列出的金額嚇得叫苦連天。聖安東尼奧市民多半是CPS能源公司(CPS Energy)的客戶，5月份的帳單比一年前同月多出25%，6月份更是多出50%。

CPS能源公司是聖安東尼奧市政府的產業，CPS每收到1元的電費，有13分錢會進入市府的府庫，電費大漲預期本年度會給市政府7500萬元的額外收益。

市政經理沃許(Erik Walsh)11日向市議會提出的計畫中，將把多出的營收中的4500萬元退還給客戶，相當於每戶平均31元，另外的3000萬元將會作為一些市政專案的經費。沃許指出，目前通貨膨脹情況嚴重，居民購買食物、租賃住處、加油的開支增加很多，市政府應該與市民共體時艱，退還部分電費是恰當的措施。

聖安東尼奧市政府的會計年度是從10月1日到下一年的9月30日，財務處原本預期市府會從CPS能源公司獲得3億6100萬元，現在則估計共會進帳4億3600萬元。這次的退款是根據客戶7月份的電費來計算的，而7月份的平均電費是每戶230元，因此31元的減免相當於7月電費的13%。

但不是每位市議員都贊成這種作法，譬如第一區市議員布拉佛(Mario Bravo)就表示，退費31元等於是杯水車薪，沒有多少助益，他提議動用5000萬元給老舊房屋做「氣候絕緣」(weatherization)和提升「能源效益」(energy efficiency)，幫助市民減少用電量，這才是長久之計。

德州 天然氣 營收

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