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部分學區開學 家長擔心槍擊事件重演

聖安東尼奧訊
聖安東尼奧的北東獨立學區(North East ISD)10日(周三)開學。（該學區臉書）
聖安東尼奧的北東獨立學區(North East ISD)10日(周三)開學。（該學區臉書）

聖安東尼奧的北東獨立學區(North East ISD)10日(周三)開學，疫情爆發以來的兩年半，這是家長第一次能與孩子一同進入教室，現在爸媽最擔心的是出現校園槍擊事件。

10日一大早，北崗小學(Northern Hills Elementary School)校長伍福斯伯格(Marisa Wulfsberg)就已經到校，在放學生入校之前，她再次確認進出校園的門都鎖好了，並提醒教職員把鑰匙都帶在身上。許多家長跟孩子一起進入校園，這是兩年半以來的第一次，慕尼茲(Cynthia Muñiz)帶著5歲的女兒凱琳(Caileen)來上幼兒園，母女兩人並一起在學校食堂一起吃早餐。

北東學區是聖安東尼奧的第二大學區，學生人數有6萬人，在德州所有學區中，它算是最早開學的學區之一。本地區最大的特許學校系列IDEA Public Schools是在8日(周一)開學的，南方獨立學區(Southside ISD)則於11日(周四)開學，貝爾縣的多數學區是下周開學。

伍福斯伯格校長指出，父母老師對新冠疫情的憂慮已經減緩，但5月24日發生的烏瓦德羅布小學濫殺案，把校園安全問題提升到第一優先，學校必須加強安全措施，譬如疫情之前如果家長要來學校跟孩子共進午餐，學校是來者不拒，但現在改為每個年級每周固定一天，家長只能在那天來和孩子一起吃午餐。

北崗小學原本預期會有520位學生註冊，最後有544名，令校長老師都很欣喜。學區發言人指出，除了保安人員方面的加強，各學校還增加了視頻監控攝影機、遙控電子鎖等的設備，家長到校必須出示證件才能取得臨時通行證，校園緊急狀況也細分成不同類別，譬如擴音器宣布校園進入「On Hold」(暫停)狀況，代表有學生打架之類的情況，而「Lockdown」(封鎖)代表校園出現槍枝武器或入侵者的嚴重情況。

學區 疫情 德州

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