德州人語／FBI搜川普家 民主黨揹鍋叫苦

聯調局(FBI )8日晚搜索川普 在佛州宅邸海湖莊園，帶走十多箱文件。川普和共和黨 人立即反擊，指FBI執法政治化、武器化、政黨化，意圖阻止川普2024年再參選。但白宮聲明，指拜登事先根本不知情。共和黨群情激憤，民主黨暗暗叫苦，因為FBI可能再次毀了民主黨選情。

2016年總統大選時，當時FBI局長柯米(James Comey)曾在投票前兩周，宣布重啓喜萊莉．柯林頓涉電郵洩密案調查，輿論大譁，導致喜萊莉聲勢一蹶不振，最後輸給川普。

柯米這樣做明顯在影響選情，或與他想向川普和共和黨表態有關。但後來他和川普兩人私宴，川普要求他宣誓對個人效忠，柯米拒絕，結果鬧翻丟官了。

FBI執法中立，不介入政治和政黨競爭，是美國憲法精神和官場倫理傳統。這次搜索和川普2021年元月卸任，「違法」帶走15箱總統機密文件有關。

1978年「總統文件法」( Presidential Records Act)規定，總統檔案須存放國家檔案館，包括機密和總統與外國領袖往來書信等。川普帶走這些文件，令人不解，或與幕僚未勸止、川普也任性狂妄有關。他後來本可主動交還文件，卻被FBI突襲，創下卸任總統被搜索的不光榮紀錄，對愛面子的川普非常不堪。

川普和川粉立即指此舉想阻止川普再參選，使川普獲「彈藥」，挺川媒體渲染、川粉激動，變成政治風暴。FBI依法執法，確實可六親不認，但不考量政治情勢，兩黨已嚴重對立，期中選舉前的搜索，FBI捅破馬蜂窩，讓川普大作文章，重新集結本已潰散下降的人氣。

川普陣營趁機募款已逾數百萬元，對抗這個官司。民主黨本來見獵心喜，全國委員會法律顧問說，依美國法典(U.S. Code)第18章2071節規定，川普可能因這次搜查，失去再次參選公職資格。但更多法律專家反駁，憲法未這樣規定，國會立法無權剝奪任何人參選總統資格；川普就算被定罪，還能參選，各說各話。

有趣的是，最怕川普再參選的是民主黨和北京當局，巴不得川普早日因官司被取消參選資格。共和黨建制派暗中也想讓川普出局，卻不敢公開表態，怕得罪共和黨基本盤。潘斯就說，FBI不應搜索川普宅邸。

FBI搜川普宅邸，持有法官簽發的搜查令，卸任總統無權帶走本屬於聯邦政府財產的文件檔案，是非對錯很清楚。川普帶走文件拒絕歸還，明顯屬傲慢違法，但對付川普這種帶光環的「卸任總統變刁民」，法官和FBI沒有其他選擇。

川普的難纏可怕就在這裡，缺乏法治觀念，總自認自己在法律之上，卸任後還自稱「美國總統」，新澤西州川普高爾夫球場，竟違法使用總統官徽，這是法治的美國嗎？他到底能帶給美國輝煌或災難？此事讓人更看清真相。

這件事是否屬政治干預執法？兩黨選民兩極化解讀，各取所需。川普與共和黨抓到攻擊口實，FBI幫倒忙，讓拜登和民主黨百口莫辯，只能靠通膨趨緩、經濟不衰退等，挽回期中選舉部分頹勢。