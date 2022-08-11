我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

德州人語／FBI搜川普家 民主黨揹鍋叫苦

德州人語

聯調局(FBI)8日晚搜索川普在佛州宅邸海湖莊園，帶走十多箱文件。川普和共和黨人立即反擊，指FBI執法政治化、武器化、政黨化，意圖阻止川普2024年再參選。但白宮聲明，指拜登事先根本不知情。共和黨群情激憤，民主黨暗暗叫苦，因為FBI可能再次毀了民主黨選情。

2016年總統大選時，當時FBI局長柯米(James Comey)曾在投票前兩周，宣布重啓喜萊莉．柯林頓涉電郵洩密案調查，輿論大譁，導致喜萊莉聲勢一蹶不振，最後輸給川普。

柯米這樣做明顯在影響選情，或與他想向川普和共和黨表態有關。但後來他和川普兩人私宴，川普要求他宣誓對個人效忠，柯米拒絕，結果鬧翻丟官了。

FBI執法中立，不介入政治和政黨競爭，是美國憲法精神和官場倫理傳統。這次搜索和川普2021年元月卸任，「違法」帶走15箱總統機密文件有關。

1978年「總統文件法」( Presidential Records Act)規定，總統檔案須存放國家檔案館，包括機密和總統與外國領袖往來書信等。川普帶走這些文件，令人不解，或與幕僚未勸止、川普也任性狂妄有關。他後來本可主動交還文件，卻被FBI突襲，創下卸任總統被搜索的不光榮紀錄，對愛面子的川普非常不堪。

川普和川粉立即指此舉想阻止川普再參選，使川普獲「彈藥」，挺川媒體渲染、川粉激動，變成政治風暴。FBI依法執法，確實可六親不認，但不考量政治情勢，兩黨已嚴重對立，期中選舉前的搜索，FBI捅破馬蜂窩，讓川普大作文章，重新集結本已潰散下降的人氣。

川普陣營趁機募款已逾數百萬元，對抗這個官司。民主黨本來見獵心喜，全國委員會法律顧問說，依美國法典(U.S. Code)第18章2071節規定，川普可能因這次搜查，失去再次參選公職資格。但更多法律專家反駁，憲法未這樣規定，國會立法無權剝奪任何人參選總統資格；川普就算被定罪，還能參選，各說各話。

有趣的是，最怕川普再參選的是民主黨和北京當局，巴不得川普早日因官司被取消參選資格。共和黨建制派暗中也想讓川普出局，卻不敢公開表態，怕得罪共和黨基本盤。潘斯就說，FBI不應搜索川普宅邸。

FBI搜川普宅邸，持有法官簽發的搜查令，卸任總統無權帶走本屬於聯邦政府財產的文件檔案，是非對錯很清楚。川普帶走文件拒絕歸還，明顯屬傲慢違法，但對付川普這種帶光環的「卸任總統變刁民」，法官和FBI沒有其他選擇。

川普的難纏可怕就在這裡，缺乏法治觀念，總自認自己在法律之上，卸任後還自稱「美國總統」，新澤西州川普高爾夫球場，竟違法使用總統官徽，這是法治的美國嗎？他到底能帶給美國輝煌或災難？此事讓人更看清真相。

這件事是否屬政治干預執法？兩黨選民兩極化解讀，各取所需。川普與共和黨抓到攻擊口實，FBI幫倒忙，讓拜登和民主黨百口莫辯，只能靠通膨趨緩、經濟不衰退等，挽回期中選舉部分頹勢。

川普 FBI 共和黨

上一則

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

下一則

印州嚴苛墮胎法 企業憂有害經濟 紛向外州擴點

延伸閱讀

佛州莊園遭搜查 川普暗指FBI可能「藉機栽贓」

佛州莊園遭搜查 川普暗指FBI可能「藉機栽贓」
FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去
搜川普莊園 華爾街日報：司法部引來高風險

搜川普莊園 華爾街日報：司法部引來高風險
川普拒絕紐約檢察長問詢 引第五修正案自保

川普拒絕紐約檢察長問詢 引第五修正案自保
30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情

30名FBI幹員這樣搜查海湖莊園…川普兒子咬定拜登知情
川普雪上加霜 上訴法院：川普退稅表應交眾院審核

川普雪上加霜 上訴法院：川普退稅表應交眾院審核

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53

超人氣

更多 >
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地

義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地