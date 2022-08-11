我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

美南近百僑青休士頓培訓 矢志行銷台灣文化

【休士頓訊】
陳美芬、劉秀美、陳建賓、黎淑瑛、陳逸玲、陳奕芳及黃依莉(末排從右至左)見證學員展現成果豐碩。（僑教中心提供）
陳美芬、劉秀美、陳建賓、黎淑瑛、陳逸玲、陳奕芳及黃依莉(末排從右至左)見證學員展現成果豐碩。（僑教中心提供）

近百位美南僑青8月5日至7日在休士頓華僑文教服務中心參加青年文化志工培訓，並成為FASCA(Formosa Association of Student Culture Ambassadors)一員。8月7日舉辦的結訓成果展及青年志工年會，中心主任陳奕芳、副主任黃依莉，僑務委員陳美芬、劉秀美及陳建賓，以及僑務諮詢委員黎淑瑛、僑務顧問陳逸玲等僑領、家長逾兩百人出席見證成果豐碩的一刻。

全體學員順利完成Jump Into FASCA儀式，正式成為FASCA一員。（僑...
全體學員順利完成Jump Into FASCA儀式，正式成為FASCA一員。（僑教中心提供）

陳奕芳致詞勉勵學員，表示落實FASCA的信念及理想有賴大家後續奉獻社區及推廣台灣優質文化；活動尾聲她並代表僑務委員會頒發結業證書以及諮詢導師感謝狀。僑領們則對於FASCA平時熱心協助僑界及主流社區活動，以及為僑團注入年輕活力，都讚不絕口。

陳奕芳頒發美南三地分會諮詢導師感謝狀。（僑教中心提供）
陳奕芳頒發美南三地分會諮詢導師感謝狀。（僑教中心提供）

本次活動是美南地區第十次辦理FASCA新生培訓，來自休士頓、達拉斯及奧斯汀三地學員計有13至18歲青少年及助教共89位參加參與，活動規模已恢復到疫前。活動內容則由三地分會諮詢導師共同規畫，並邀請專業訓練團隊精心策畫，以服務、文化、傳承及領導為訓練核心進行具台灣特色的培訓課程，參訓學員分成101隊、玉山隊、黑熊隊、台灣樹蛙、藍鵲及鳳蝶等六隊，參與隊旗設計、團呼口號、台灣文化導覽簡介、民俗文物製作以及民俗舞蹈表演，初步認識台灣文化。由於僑青參與踴躍，承辦培訓的慧智文教基金會已建議達拉斯增加一站，可吸納奧克拉荷馬地區有意參與的僑青。

學員穿著僑委會贈送的黃色T恤合影留念。（僑教中心提供）
學員穿著僑委會贈送的黃色T恤合影留念。（僑教中心提供）

在最後一天的成果展中，全體學員戴上僑委會贈送的台灣玉山黑熊口罩，齊喊隊呼出場，展現團隊凝聚力。學員們除了熱情演出「我相信」、「入陣曲」及「刀馬旦」舞蹈，自製的「尋根」及「為無聲發聲」影片表達對美國社會議題的關注，清晰明確的承載融入當地社區及傳承文化的雙重使命。

學員家長們在場觀賞子女這三天的辛勤成果，現場氣氛溫馨感人；他們紛紛表示，FASCA讓新生代認識台灣，有機會傳承優質多元的台灣文化，也培養領導與合作能力，收穫甚豐。

學長及學姊表演「刀馬旦」舞蹈。（僑教中心提供）
學長及學姊表演「刀馬旦」舞蹈。（僑教中心提供）

休士頓 口罩

上一則

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

下一則

印州嚴苛墮胎法 企業憂有害經濟 紛向外州擴點

延伸閱讀

他掉婚戒 她撿到了 兩人都來自達拉斯 都去了佛州海灘

他掉婚戒 她撿到了 兩人都來自達拉斯 都去了佛州海灘
打哪來?四川樂至出現200多斤大黑熊 當局「沒收」

打哪來?四川樂至出現200多斤大黑熊 當局「沒收」
西南管委會捐款萬元 挺警方改善治安

西南管委會捐款萬元 挺警方改善治安
達拉斯調降產業稅 每百元徵收74.58分 降幅創紀錄

達拉斯調降產業稅 每百元徵收74.58分 降幅創紀錄
休士頓僑青基地 中英文命名：HYFI、白領居

休士頓僑青基地 中英文命名：HYFI、白領居
休士頓同源會華埠小姐獎學金選美大賽 袁加麗奪冠

休士頓同源會華埠小姐獎學金選美大賽 袁加麗奪冠

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53

超人氣

更多 >
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地

義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地