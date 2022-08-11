美南近百僑青休士頓培訓 矢志行銷台灣文化

陳美芬、劉秀美、陳建賓、黎淑瑛、陳逸玲、陳奕芳及黃依莉(末排從右至左)見證學員展現成果豐碩。（僑教中心提供）

近百位美南僑青8月5日至7日在休士頓 華僑文教服務中心參加青年文化志工培訓，並成為FASCA(Formosa Association of Student Culture Ambassadors)一員。8月7日舉辦的結訓成果展及青年志工年會，中心主任陳奕芳、副主任黃依莉，僑務委員陳美芬、劉秀美及陳建賓，以及僑務諮詢委員黎淑瑛、僑務顧問陳逸玲等僑領、家長逾兩百人出席見證成果豐碩的一刻。

全體學員順利完成Jump Into FASCA儀式，正式成為FASCA一員。（僑教中心提供）

陳奕芳致詞勉勵學員，表示落實FASCA的信念及理想有賴大家後續奉獻社區及推廣台灣優質文化；活動尾聲她並代表僑務委員會頒發結業證書以及諮詢導師感謝狀。僑領們則對於FASCA平時熱心協助僑界及主流社區活動，以及為僑團注入年輕活力，都讚不絕口。

陳奕芳頒發美南三地分會諮詢導師感謝狀。（僑教中心提供）

本次活動是美南地區第十次辦理FASCA新生培訓，來自休士頓、達拉斯及奧斯汀三地學員計有13至18歲青少年及助教共89位參加參與，活動規模已恢復到疫前。活動內容則由三地分會諮詢導師共同規畫，並邀請專業訓練團隊精心策畫，以服務、文化、傳承及領導為訓練核心進行具台灣特色的培訓課程，參訓學員分成101隊、玉山隊、黑熊隊、台灣樹蛙、藍鵲及鳳蝶等六隊，參與隊旗設計、團呼口號、台灣文化導覽簡介、民俗文物製作以及民俗舞蹈表演，初步認識台灣文化。由於僑青參與踴躍，承辦培訓的慧智文教基金會已建議達拉斯增加一站，可吸納奧克拉荷馬地區有意參與的僑青。

學員穿著僑委會贈送的黃色T恤合影留念。（僑教中心提供）

在最後一天的成果展中，全體學員戴上僑委會贈送的台灣玉山黑熊口罩 ，齊喊隊呼出場，展現團隊凝聚力。學員們除了熱情演出「我相信」、「入陣曲」及「刀馬旦」舞蹈，自製的「尋根」及「為無聲發聲」影片表達對美國社會議題的關注，清晰明確的承載融入當地社區及傳承文化的雙重使命。