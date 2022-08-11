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遊客一家乘坐高球車 深夜開上公共道路被撞4死2重傷

【休士頓訊】

蓋文斯頓是休士頓郊區的度假勝地，許多觀光客租用高爾夫球車(Golf Cart)代步，上周末發生高爾夫球車乘客四死二傷的慘劇後，市政府表示將加強管制高爾夫球車的使用。

蓋文斯頓市警局於8日(周一)指出，6日(周六)深夜11時35分左右，45歲的艾斯畢諾沙(Miguel Espinoza)酒後在R街(Avenue R)上開車向東行駛，撞上另一輛車後那輛車又撞上也在路上的大型高爾夫球車，球車上有六名同一家族的成員，其中四人在車禍中死亡，他們分別是49歲的費里培班坦科(Felipe Bentancur)、25歲的黛絲提妮烏瓦葉(Destiny Uvalle)、14歲的布瑞琳坎圖(Brailyn Cantu)、4歲的凱欣班坦科(Kaisyn Bentancur)。

高爾夫球車上的六人住在糖城(Sugar Land)西邊的羅森伯格市(Rosenberg)，羅森伯格離蓋文斯頓有70多哩，無巧不巧的是肇禍者也是羅森伯格的居民。艾斯畢諾沙被控四項醉酒駕車致人於死(intoxication manslaughter)的重罪名，他首度出庭後法官把保釋金設為40萬元，他無力支付保釋金，仍關在蓋文斯頓縣監獄中。

市長布朗(Craig Brown)指出，雖然出事的原因是醉酒駕車，但高爾夫球車一向是蓋文斯頓潛在的交通問題，公共道路上到處可見高爾夫球車行駛，這次的大車禍凸顯出風險之大，因此市政府應該在法規上加強，畢竟州法已有規定，天黑以後高爾夫球車不可在公共道路上行駛，而那天已經快到半夜，如果那批遊客遵守州法的規定，不會落入冤枉命喪黃泉的結局。

市議員瑪莉羅布(Marie Robb)則指出，去年市議會制定高爾夫球車法規時，她就指出其中沒有關於租車業者違規時的懲處方式，讓警方無法執行法規，業者為了賺錢，不會主動告訴租客天黑後不能開高爾夫球車的州法條款，很多租客並不知道夜裡開球車是違法的。羅布認為應該修改法規，今後沒有告知租客的業者應該遭到重罰。

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